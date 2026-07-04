РФ взялася за АЗС: у Харкові пошкоджено вже шість заправок

Пожежа на АЗС. Фото ілюстративне: ДСНС України

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати автозаправні станції у Харкові. Лише за останні два-три тижні в місті пошкоджено вже шість АЗС, однак попри це дефіциту пального наразі немає.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удари по АЗС в Харкові

За словами очільника області, наразі підстав для паніки немає. Влада вже має відпрацьований алгоритм дій, який дозволяє забезпечувати пальним як екстрені служби, так і цивільне населення.

"Останнім часом шість АЗС у нас постраждали. Це за два-три тижні. Це Харків. Дефіциту пального у нас немає. І я вас прошу, щоб ми цю тему досить обережно комунікували. Дефіциту пального немає. Ми працюємо за прикладом 2022 року. У нас є чіткий алгоритм дій щодо таких ситуацій", — сказав Синєгубов.

Захист АЗС

Водночас в обласній військовій адміністрації зазначають, що удари по заправках не є випадковими. Російські війська системно обирають такі об'єкти як одну зі своїх цілей, тому зараз влада разом із власниками мереж шукає способи додаткового захисту інфраструктури.

"Ми чітко розуміємо, що ворог обрав для себе АЗС як ціль. Він це демонструє і по Запорізькій, і по Дніпропетровській області, і по інших регіонах. Далі будемо дивитися, як протидіяти, як закривати ці об'єкти. Якщо щодо FPV-дронів у нас є певний досвід, то потрібно розуміти, чим саме вони будуть бити", — зазначив начальник ОВА.

Синєгубов додав, що антидронові сітки можуть захистити лише від окремих типів безпілотників. Водночас вони неефективні проти ударних дронів типу "Шахед" чи "Гербера", тому головним напрямком має стати посилення засобів активної протидії.

"Якщо по FPV у нас є досвід — ми закривали об'єкти антидроновими сітками. Але, звичайно, це не рятує від "Шахедів" чи "Гербер". Тому потрібно нарощувати засоби активного ураження таких дронів. Щодо FPV будемо далі проговорювати з власниками АЗС, щоб убезпечити хоча б від таких атак", — підсумував він.

Удари дронами по АЗС Харкова

Раніше Новини.LIVE писали, що наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. З 27 квітня по 3 травня РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова, частину заправок атакували повторно. Для ударів російські війська могли використовувати дрони типу V2U зі штучним інтелектом, які були налаштовані саме на паливну інфраструктуру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 червня російські безпілотники атакували одразу дві автозаправні станції. На одній із них повністю зруйновано будівлю, виникла пожежа площею 400 кв. м, пошкоджено десять одиниць техніки. На іншій АЗС удар пошкодив операторську, але займання вдалося уникнути.