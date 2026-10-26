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Главная Харьков РФ нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть разрушения

РФ нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть разрушения

Ua ru
26 октября 2026 22:05
Репортаж
Обстрел Харькова: два человека погибли, четверо пострадали facebook.com/DSNSKHARKIV
Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Харьков 26 октября 2026 года. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

В понедельник, 26 октября, российские войска атаковали Новобаварский район Харькова. В результате обстрела погибли мужчина и женщина, еще как минимум четверо человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, детское учреждение, автомобили и здания предприятий.

О последствиях атаки сообщил руководитель департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Атака РФ на Харків
Спасатели на месте удара РФ. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Последствия атаки РФ на Харьков

Сегодня, 26 октября, российские войска нанесли три ракетных удара по Новобаварскому району Харькова. По информации ГСЧС, вечером оккупанты атаковали район с применением реактивных систем залпового огня. Тип ракет в настоящее время устанавливают взрывотехники.

Два человека погибли возле частного дома, ещё четверо пострадали. В результате обстрела возникли два пожара — горели нежилое здание и легковые автомобили. Все возгорания ликвидированы.

Также повреждены гаражные боксы, частные и многоэтажные жилые дома, детское учебное заведение, транспортные средства и здания частных предприятий. Под удар попала и территория гражданского предприятия.

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Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 19 по 25 октября российские войска 36 раз обстреляли город. В результате атак три человека погибли, ещё 28 получили ранения, среди них трое детей. Одним из самых масштабных последствий стало уничтожение гипермаркета "Эпицентр", также повреждены жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры.

Новини.LIVE писали, что утром 26 октября российский беспилотник атаковал поселок Шевченково в Харьковской области, в результате чего погибла 74-летняя женщина. За прошедшие сутки в области пострадали шесть человек, среди них 14-летний подросток, а удары повредили жилые дома, предприятия, автомобили и объекты инфраструктуры. Также в Дергачах после попадания реактивного беспилотника "Герань-3" загорелось складское помещение площадью около 200 квадратных метров.

Харьков Харьковская область обстрелы Россия атака погибшие разрушения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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