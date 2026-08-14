РФ знову атакувала Харківщину: постраждали п'ятеро людей
Російські війська знову обстріляли Харків та область. За минулу добу під ударами опинилися 17 населених пунктів. Постраждали п’ятеро людей, серед них дві жінки в Ізюмі. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільні об’єкти.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Постраждалі від атак
В Ізюмі поранень зазнали 66- та 68-річні жінки. Ще дві жінки, 44 та 79 років, пережили гостру реакцію на стрес. У селі Піски-Радьківські поранено 56-річного чоловіка.
Чим атакували
За минулу добу російські військові використали:
- 2 ракети;
- 1 РСЗВ;
- 2 КАБ;
- 1 FPV-дрон;
- 68 безпілотників, тип яких встановлюється.
Наслідки атак
У Богодухівському районі в Золочеві зазнали пошкоджень два приватні будинки та господарські споруди. Найбільше об’єктів постраждало в Ізюмському районі. У П’ятигірському пошкоджені приватний будинок, гараж і навчальний заклад, у Пісках-Радьківських — магазин. В Осколі руйнувань зазнали дев’ять приватних будинків. В Ізюмі пошкоджені 16 приватних будинків, чотири господарські споруди та автомобіль. Також зазнали пошкоджень склад у Червоній Поляні та інші об’єкти району.
У Харківському районі пошкоджені будинки, складські будівлі, майстерня, автомобілі та електромережі. В Малій Рогані постраждала АЗС, а в Дергачах — домівка та автомобіль. У Чугуївському районі частково зруйнована ферма, автомобіль і комбайн у Скрипаях, а також шість приватних будинків у Глибокій Долині.
Евакуація населення
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 325 людей. Від початку роботи там зареєстрували 52 264 людини.
Ситуація на фронті
За добу на фронті відбулося 222 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 15 атак. Російські підрозділи намагалися просунутися біля Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього й Колодязного. На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Загризового.
Як повідомляли Новини.LIVE, два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.
Також Новини.LIVE писали, що у Харкові вранці 9 серпня російські війська завдали удару по житловій забудові. Одне з влучань припало безпосередньо у багатоповерховий будинок. За останніми даними, одна людина загинула, ще 18 постраждали.
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