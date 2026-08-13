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Головна Харків Росія вдарила по Харківщині: п’ятеро людей постраждали

Росія вдарила по Харківщині: п’ятеро людей постраждали

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 14:21
Атаки РФ на Харківщину 13 серпня: п’ятеро постраждалих
Наслідки удару по Ізюмщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська вранці 13 серпня атакували Харківщину безпілотниками. У селі Вербівка постраждали п’ятеро людей. Також під ударами опинилися Люботин і Золочів, де пошкоджені житлові будинки. В одному з населених пунктів після атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини.

Удар по Вербівці

Близько 05:00 російські військові атакували село Вербівка Ізюмського району. За попередніми даними слідства, ворог застосував реактивні безпілотники. У селі зафіксували два влучання — у нежитлову будівлю та приватний будинок. Внаслідок атаки вибухові поранення отримали двоє чоловіків і дві жінки. Ще в однієї місцевої жительки виникла гостра реакція на стрес.

Удар РФ по Харківщині
Пожежа після атаки. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

За фактом атаки Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни.

РФ атакувала Харківщину
Палаюча будівля. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Атака на Люботин

Вранці вибух також пролунав у Люботині Харківського району. За даними поліції Харківської області, російські війська атакували місто безпілотником. Внаслідок влучання пошкоджені приміщення літньої кухні та житловий будинок. У сусідніх оселях вибило вікна.

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Пожежа у Золочеві

Ще один удар російська армія завдала по селищу Золочів Богодухівського району. Безпілотник влучив у приватний будинок, після чого там спалахнула пожежа.

Удар РФ по Харківщині
Пожежник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За попередніми даними, у Золочеві люди не постраждали.

РФ атакувала Харківщину
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

На місці працювали рятувальники, піротехніки ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Удар РФ по Харківщині
Надзвичайник на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці 12 серпня двічі атакували Балаклію Ізюмського району Харківської області. Перший удар припав на двоповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Згодом окупанти повторно вдарили по житловому сектору. За попередніми даними, постраждали троє людей.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові вранці 9 серпня російські війська завдали удару по житловій забудові. Одне з влучань припало безпосередньо у багатоповерховий будинок. За останніми даними, одна людина загинула, ще 18 постраждали. 

пожежа Харківська область обстріли Ізюм постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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