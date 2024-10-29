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РФ снова ударила по Харькову — разрушены дома, есть погибшие

29 октября 2024 03:49
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрыв в Харькове 29 октября — разрушены дома, есть погибшие
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 29 октября Россия снова нанесла удар по городу Харьков, вероятно, КАБом. В результате атаки повреждены и разрушены дома, также известно как минимум о трех погибших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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В частности, удар был нанесен в 02:51. Попадания (вероятно, КАБ) зафиксировали в Основянском районе.

Вражеский удар пришелся на частный сектор. В частности, два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждения.

Кроме того, сначала было известно об одном погибшем человеке. Однако через несколько минут Терехов уточнил, что количество погибших выросло до двух, а затем до трех.

"В настоящее время ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших. На месте происшествия работают спасатели и соответствующие службы", — добавил он.

Напомним, что вечером, 28 октября, примерно в 21:00 в Харькове также прогремели мощные взрывы. Сообщалось, что вражеский удар пришелся на центр города.

Позже официально стало известно, что враг фугасной авиационной бомбой атаковал историческое здание Харькова под названием Госпром.

Харьков взрыв обстрелы КАБ война в Украине Россия

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