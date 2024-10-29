Взрыв в Харькове 29 октября — разрушены дома, есть погибшие

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 29 октября Россия снова нанесла удар по городу Харьков, вероятно, КАБом. В результате атаки повреждены и разрушены дома, также известно как минимум о трех погибших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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В частности, удар был нанесен в 02:51. Попадания (вероятно, КАБ) зафиксировали в Основянском районе.

Вражеский удар пришелся на частный сектор. В частности, два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждения.

Кроме того, сначала было известно об одном погибшем человеке. Однако через несколько минут Терехов уточнил, что количество погибших выросло до двух, а затем до трех.

"В настоящее время ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших. На месте происшествия работают спасатели и соответствующие службы", — добавил он.

Напомним, что вечером, 28 октября, примерно в 21:00 в Харькове также прогремели мощные взрывы. Сообщалось, что вражеский удар пришелся на центр города.

Позже официально стало известно, что враг фугасной авиационной бомбой атаковал историческое здание Харькова под названием Госпром.