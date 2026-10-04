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Главная Харьков Россия атаковала Изюм: зафиксированы повреждения и пожар

Россия атаковала Изюм: зафиксированы повреждения и пожар

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4 октября 2026 08:20
Россия ночью 4 октября атаковала Изюм: повреждены дома и предприятие
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм в Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Изюма 4 октября

Российские удары зафиксированы в районе Поворотки. В результате обстрела зафиксированы повреждения. Кроме того, произошел пожар на территории неработающего предприятия. Также пострадали частные дома.

"На данный момент информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

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Пост Изюмской ГВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, 3 октября российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате обстрела погибли два человека, также есть раненые.

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Кроме того, захватчики нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Дергачевской общине Харьковской области. Оккупанты ранили четырех человек.

война Харьковская область обстрелы Изюм Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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