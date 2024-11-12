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Россия атаковала Харьков новым дроном — в ОВА назвали последствия

12 ноября 2024 18:50
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Харьков 12 ноября - Россия применила новый тип БпЛА
Спасатели ликвидируют завалы. Иллюстративное фото: ГСЧС
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российские войска днем 12 ноября ударили по Харькову новым типом дрона "Молния". В результате очередной атаки пострадали гражданские и повреждены жилые дома в Салтовском и Слободском районах города.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко для Новини.LIVE во вторник 12 ноября.

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Чубенко заявил о том, что около 14:00 российские войска ударили по Харькову новым типом беспилотного летательного аппарата "Молния".

"Это небольшой БпЛА, который очень прост в своей конструкции и дешевый в производстве. Он изготовлен из фанеры и пластика. По размерам — это нечто среднее между большим бытовым дроном и шахедом", — отметил представитель прокуратуры.

Он добавил, что дальность действия вражеского дрона около 40 километров. Также он способен нести различные типы вооружения, массой до пяти килограммов.

"Это указывает на то, что россияне не достигают желаемых результатов на поле боя и поэтому атакуют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Этот БпЛА не способен разрушить здание, но часто от него страдают гражданские, случайные прохожие", — подчеркнул Чубенко.

Последствия вражеского удара

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова , беспилотники попали в Салтовский и Слободской районы города.

В результате удара по Салтовскому району пострадали две женщины в возрасте 50 и 53 лет. Отмечается, что они получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Также после атаки было обнаружено поврежденную электроопору, а также выбитые окна в двух многоэтажках.

Не обошлось без пострадавших и в Слободском районе Харькова.

"В результате удара БПЛА пострадала 60-летняя женщина, на месте оказывается медицинская помощь. Есть повреждения 11-этажного жилого дома", — написал Синегубов. 

атака дронов на Харьков 12 ноября
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, вечером 11 ноября российские войска еще раз ударили по Харькову. В городе раздался взрыв, возможны повторные пуски.

В Харьковской ОВ сообщили, что для удара враг применил ракету С-300 (С-400).

Харьков Олег Синегубов война в Украине дроны атака БпЛА

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