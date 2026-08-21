Росія атакувала Харківщину: у селі Леб'яже двоє загиблих

Кінологи шукають людей під завалами у Леб'яжому. Фото: ДСНС в Харківській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та вісім населених пунктів області. Найважчі наслідки зафіксували у селі Леб'яже Чугуївського району, де вночі 21 серпня під удар потрапив житловий сектор. Дві жінки загинули, ще двоє людей постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС та Харківську обласну прокуратуру.

Зруйновані житлові будинки після нічної атаки російських безпілотників на село Леб'яже. Фото: ДСНС в Харківській області

Масована атака на Леб'яже

Близько 02:20 російські військові атакували село Леб'яже безпілотниками типу "Герань-2". Удари припали на приватний сектор: пошкоджено або зруйновано 28 житлових будинків, три господарчі споруди та 11 автомобілів.

Після влучань спалахнули одразу п'ять житлових будинків та автомобілі. Загальна площа пожежі сягнула 400 квадратних метрів. Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла двох жінок віком 66 та 73 років.

Рятувальники ліквідовують осередки займання серед зруйнованих будинків у селі Леб'яже. Фото: ДСНС в Харківській області

За даними прокуратури, 41-річна жителька села дістала поранення, ще одна літня жінка зазнала гострої реакції на стрес. Через атаку на Леб'яже правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Наслідки ударів російських дронів по житловому сектору села Леб'яже. Фото: ДСНС в Харківській області

Дрон атакував Харків

Під ударом безпілотника протягом доби опинився і Київський район Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль. Поранення отримала 43-річна жінка, а 65-річна харків'янка зазнала гострої реакції на стрес. Загалом протягом доби російські військові застосували проти Харківщини щонайменше 62 безпілотники. Серед них два БпЛА типу "Молнія", шість FPV-дронів та ще 54 безпілотники, тип яких встановлюють.

Наслідки атак в інших районах Харківщини

У Золочеві Богодухівського району пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та електромережі. Гострої реакції на стрес зазнали 71-річна жінка та 74-річний чоловік. У селі Братениця цього ж району російські удари пошкодили комбайн та знищили близько 10 гектарів пшениці. У Садовому Лозівського району пошкоджено два приватні будинки. Через атаку гострої реакції на стрес зазнали три жінки віком 47, 62 та 79 років.

У Великому Бурлуку Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. В Ізюмському районі руйнувань зазнали будинок в Ізюмі та дошкільний заклад у селі Іванівка. У Дергачах Харківського району пошкоджено одразу кілька цивільних об'єктів — банк, магазин та аптеку.

Атака на Печеніги: що відомо

Новини.LIVE писали, що вранці 18 серпня російські війська завдали подвійного ракетного удару по центральній частині Печеніг Чугуївського району. За даними слідства, близько 08:40 по селищу вдарили двома ракетами типу "Бандероль". Влучання припали на людне місце в районі перехрестя, де розташовані автостанція, пошта, кафе та магазини, а поруч стоять житлові будинки. Унаслідок атаки загинули 10 людей. Харківська ОВА повідомляла про 18 постраждалих, водночас голова Печенізької громади Олександр Гусаров згодом заявив уже про 20 поранених.

Новини.LIVE повідомляли, що пошкоджено понад десять домоволодінь, заклади торгівлі та громадського харчування, пошту й автомобілі, а пожежа після удару охопила близько 400 квадратних метрів. Через наслідки атаки тимчасово перекривали ділянку траси Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук, а у громаді оголосили дні жалоби. Президент Володимир Зеленський назвав удар атакою по цивільному місцю та заявив, що Україна відповість на нього.