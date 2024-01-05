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Россия атаковала ракетами и артиллерией Липцы на Харьковщине — ситуация в регионе

5 января 2024 08:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Харьковской области 4 января - детали
Последствия обстрела Харьковской области. Фото архивное: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вражеские силы осуществили ракетный удар и артиллерийский обстрел села Липцы в Харьковском районе Харьковской области, жертв и разрушений нет. Также противник атаковал город Волчанск в Чугуевском районе, в результате чего был поврежден один частный дом, но без жертв.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сообщается, что оккупанты провели артиллерийские и минометные обстрелы, затронув более 15 населенных пунктов в Харьковской области, включая: 

  • Уды в Богодуховском районе;  
  • Волчанск и Малую Волчу в Чугуевском районе; 
  • Потихоново, Синьковку, Табаевку, Ивановку и Берестово в Купянском районе.

Также Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки отразили шесть атак противника вблизи Синьковки и Петропавловки Купянского района.

Некоторые жители Харьковщины остались без света из-за обстрелов 

Глава Харьковской ОВА также сообщил, что вследствие боевых действий в Харьковской области без электроэнергии остались 16074 абонентов в 65 населенных пунктах Изюмского, Купянского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов. 

Харьков
Сообщение об обстреле Харьковщины. Фото: скриншот

Напомним, в результате обстрела Харькова в городе поврежден национальный университет радиоэлектроники. Здания учебного заведения остались почти без 500 окон.

Добавим, в прокуратуре показали последствия попадания вражеской ракеты в школу в Харькове. Прокуроры задокументировали последствия вражеского ракетного удара по учебному заведению 2 января.

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