Россияне атаковали Харьковщину из авиации и артиллерии — в ОГА озвучили последствия

Разрушенный дом. Иллюстративное фото: Олег Синегубов / Telegram

Враг совершил атаки по Харьковщине ракетами, из артиллерии и минометов. В результате обстрелов россиян пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковщины в течение суток

По данным Синегубова, захватчики нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова в 22:40 3 января. По предварительной информации, по городу враг выпустил ракеты С-300.

"Взрывной волной повреждены окна в жилом доме. Без пострадавших", — указал Синегубов.

Среди 15 населенных пунктов, подвергшихся минометным и артиллерийским обстрелам врага Алисовка, Липцы, Лукьянцы Харьковского района; Старица, Зыбино Чугуевского района; Отрадное, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Как пишет глава ОГА, оккупанты атаковали Харьковский район из авиации. Под обстрелом оказались Мороховец и Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Берестово, Колодезное Купянского района.

Стало известно, что село Подолы Купянского района также оказалось под прицелом врага. Там в результате обстрела поврежден частный дом. К счастью, пострадавших нет в результате обстрела села Золочев Богодуховского района. Там, как и в Липцах Харьковского района, произошли обстрелы.

"Между с. Глубокое и с. Мороховец Харьковского района оккупанты нанесли удар КАБом. Без пострадавших. Около 20 часов произошел вражеский обстрел с. Липцы. Поврежден частный жилой дом. Пострадавших нет", — добавил Синегубов.

Ситуация с разминированием в Харьковской области

По словам Синегубова, за последние сутки сводным группам взрывотехников удалось разминировать еще 8,9 га территории Харьковской области. Также специалисты уничтожили 333 взрывоопасных устройства.

Глава ОГА добавил, что воины ВСУ успешно отбивают атаки врага, в частности возле Синьковки и Петропавловки Купянского района украинские бойцы отбили три атаки врага.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в результате обстрела Харькова в городе поврежден национальный университет радиоэлектроники. Здания учебного заведения остались почти без 500 окон.

Добавим, в прокуратуре показали последствия попадания вражеской ракеты в школу в Харькове. Прокуроры задокументировали последствия вражеского ракетного удара по учебному заведению 2 января.