Обстрел Харьковской области 13 июля — в селе Буды 22 человека получили ранения, двое погибших

Ликвидация последствий русской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В субботу, 13 июля, российские войска ударили по поселку Буды Харьковской области. Оккупанты попали в гражданский объект.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов сообщил о 22 раненых, среди них ребенок. Также есть погибшие.

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших сначала было меньше, но после повторного обстрела локации количество раненых возросло.

"Погибли два человека", — говорится в сообщении.

Также, по словам Синегубова, россияне повредили прибывший на вызов автомобиль "скорой помощи".

Местонахождение села Буды Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 12 июля в трех районах Харьковской области раздавались взрывы. В результате вражеских ударов есть пострадавшие и погибшие, а также масштабные разрушения.

Ранее вражеская авиация ударила по жилому сектору в Харьковской области, в результате чего три человека погибли, еще восемь пострадали.