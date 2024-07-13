Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россия атаковала поселок Буды в Харьковской области — много раненых, есть погибшие arrow

Россия атаковала поселок Буды в Харьковской области — много раненых, есть погибшие

13 июля 2024 17:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обстрел Харьковской области 13 июля — в селе Буды 22 человека получили ранения, двое погибших
Ликвидация последствий русской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В субботу, 13 июля, российские войска ударили по поселку Буды Харьковской области. Оккупанты попали в гражданский объект.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

В результате атаки РФ на село Буды есть погибшие и пострадавшие

Синегубов сообщил о 22 раненых, среди них ребенок. Также есть погибшие.

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших сначала было меньше, но  после повторного обстрела локации количество раненых возросло.

"Погибли два человека", — говорится в сообщении.

Также, по словам Синегубова, россияне повредили прибывший на вызов автомобиль "скорой помощи".

Обстрел Харьковщины
Местонахождение села Буды Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 12 июля в трех районах Харьковской области раздавались взрывы. В результате вражеских ударов есть пострадавшие и погибшие, а также масштабные разрушения.

Ранее вражеская авиация ударила по жилому сектору в Харьковской области, в результате чего три человека погибли, еще восемь пострадали.

Харьков взрыв Харьковская область обстрелы Олег Синегубов жертва ранение ракетный удар погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля