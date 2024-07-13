Обстрел Харьковской области 13 июля — в селе Буды 22 человека получили ранения, двое погибших

Россия атаковала поселок Буды в Харьковской области — много раненых, есть погибшие
В субботу, 13 июля, российские войска ударили по поселку Буды Харьковской области. Оккупанты попали в гражданский объект.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.
В результате атаки РФ на село Буды есть погибшие и пострадавшие
Синегубов сообщил о 22 раненых, среди них ребенок. Также есть погибшие.
Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших сначала было меньше, но после повторного обстрела локации количество раненых возросло.
"Погибли два человека", — говорится в сообщении.
Также, по словам Синегубова, россияне повредили прибывший на вызов автомобиль "скорой помощи".
Напомним, 12 июля в трех районах Харьковской области раздавались взрывы. В результате вражеских ударов есть пострадавшие и погибшие, а также масштабные разрушения.
Ранее вражеская авиация ударила по жилому сектору в Харьковской области, в результате чего три человека погибли, еще восемь пострадали.
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