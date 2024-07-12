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В ЗСУ заявили, що Росія нарощує сили на Харківському напрямку

12 липня 2024 16:23
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Росія перекидає сили на Харківщину — деталі
Російські солдати в Україні. Фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В ЗСУ заявили, що армія Росії перекидає підкріплення у Харківську область. Там наголосили, що це пов'язано з поповненням особового складу одного з підрозділів, який зазнав величезних втрат під час боїв. 

Про це заявив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Владислав Литвин в етері телеканалу "Ми-Україна" у п'ятницю, 12 липня. 

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За його словами, ворог підсилює 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка зазнала колосальних втрат на тому напрямку. 

"Це показник того, що вони не хочуть втрачати ті позиції, які зайняли. Вони там зараз покращують свої інженерно-фортифікаційні споруди та проводять невеличкі ротаційні дії всередині своїх підрозділів, які вже вичерпали свій і морально-психологічний, і фізичний ресурси", — каже військовий. 

Литвин додав, що агресивно вмотивованих бійців ворога українські сили ще не зустрічали на цьому напрямку, але ЗСУ "готові зустрічати будь-якого ворога".

"Ми не спостерігали в них мотивації. Скоріше, це був страх перед невиконанням наказу командування. Якщо ми впоралися з їхніми попередниками, впевнено зустрінемо й їхнє поповнення", — сказав військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше армія Росії планувала прорватися в напрямку селища міського типу Борова у Харківській області, проте маневр не зазнав успіху.

Також глава МВС Ігор Клименко проводив нараду в Золочеві на Харківщині, де обговорив питання протидії ворожим авіаударам та відбиття потенційного просування ворожих ДРГ. 

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