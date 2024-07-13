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Россия атаковала железную дорогу в Харьковской области — повреждены вагоны, есть раненые

13 июля 2024 21:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обстрел Харьковской области 13 июля — Россия ударила по железной дороге
Последствия российского удара по железной дороге. Фото: Харьковская областная прокуратура
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В субботу, 13 июля, россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки ранения получили работники Укрзализныци.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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По информации Укрзализныци, в результате российских обстрелов были ранены пять железнодорожников.

"Ранено машиниста, начальницу станции, дежурного по станции, старшего путевого мастера и сборщика поездов. Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.

Также были повреждены вагоны и железнодорожные объекты.

"Воспламенения, возникшие из-за вражеского удара, были оперативно локализованы", — добавили в УЗ.

Атака на Харьковскую область

Кроме железной дороги, россиянами было атаковано село Буды. Во время спасательной операции погиб работник ГСЧС.

По словам городского головы Игоря Терехова, в результате удара России погиб Артем Костыря.

Он являлся начальником Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия", — сообщил Терехов.

Ранее мы сообщали, что Россия нанесла удар по поселку Буды Харьковской области. Оккупанты попали в гражданский объект.

Также масштабные разрушения из-за российских ударов были 12 июля. Власти сообщали о пострадавших и погибших.

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