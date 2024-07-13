Обстрел Харьковской области 13 июля — Россия ударила по железной дороге

Россия атаковала железную дорогу в Харьковской области — повреждены вагоны, есть раненые
В субботу, 13 июля, россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки ранения получили работники Укрзализныци.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Удар по железной дороге в Харьковской области
По информации Укрзализныци, в результате российских обстрелов были ранены пять железнодорожников.
"Ранено машиниста, начальницу станции, дежурного по станции, старшего путевого мастера и сборщика поездов. Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.
Также были повреждены вагоны и железнодорожные объекты.
"Воспламенения, возникшие из-за вражеского удара, были оперативно локализованы", — добавили в УЗ.
Атака на Харьковскую область
Кроме железной дороги, россиянами было атаковано село Буды. Во время спасательной операции погиб работник ГСЧС.
По словам городского головы Игоря Терехова, в результате удара России погиб Артем Костыря.
Он являлся начальником Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия", — сообщил Терехов.
Ранее мы сообщали, что Россия нанесла удар по поселку Буды Харьковской области. Оккупанты попали в гражданский объект.
Также масштабные разрушения из-за российских ударов были 12 июля. Власти сообщали о пострадавших и погибших.
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