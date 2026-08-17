Росія двічі вдарила по Ізюму: наслідки атак на Харківщину

Наслідки атаки на Ізюм. Фото: Харківська обласна прокуратура

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та дев'ять населених пунктів Харківської області. Найбільше постраждав Ізюм, який за кілька годин пережив дві атаки: ввечері по місту попередньо вдарили керованою авіабомбою реактивного типу, а під ранок — безпілотником "Герань-3". Загалом в області за добу постраждали шестеро людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру.

Наслідки влучання в приватний будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Подвійна атака на Ізюм

За даними Харківської обласної прокуратури, перша атака по Ізюму сталася 16 серпня близько 21:30. За попередніми даними прокуратури, російські військові застосували УМПБ-5Р — керовану авіаційну бомбу реактивного типу.

Олег Синєгубов уточнив, що в місті пошкоджено 19 приватних та чотири багатоквартирні будинки, господарчу споруду, гараж і автомобіль. Прокуратура під час первинної фіксації наслідків повідомляла щонайменше про 15 пошкоджених будинків.

Пошкоджений дах будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей: 49-річна та 61-річна жінки і 68-річний чоловік зазнали травм, у 52-річного чоловіка та 59-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Руйнування будинку на Харківщині. Фото: ХОВА

Під ранок, близько 04:00 17 серпня російські війська знову атакували Ізюм. За попередніми даними прокуратури, цього разу ворог застосував БпЛА "Герань-3". Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки й автомобіль. За фактами обох атак прокуратура розпочала досудові розслідування за частиною 1 статті 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

Будинки, які зазнали атаки на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Харківщину

В Іванівці Ізюмського району внаслідок російського обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль. Під ударом опинився і Златопіль Лозівського району. Там пошкоджено магазин. Внаслідок атаки 57-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Також у Лозівському районі росіяни атакували Близнюки. Пошкоджено два складські приміщення із зерном та електромережі. Про постраждалих не повідомляється.

У Богодухові російська атака пошкодила цивільне підприємство. Крім того, у селі Гуринівка Богодухівського району пошкоджено автомобіль. За інформацією ОВА, у селі Троїцьке Куп'янського району внаслідок російського удару пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду. Даних про травмованих немає.

У Харківському районі російські удари зафіксували щонайменше у двох населених пунктах. У Циркунах пошкоджено автомобіль, а в Малій Рогані — автозаправну станцію. Постраждалих не зафіксовано.

Атака на Харків

Російський безпілотник атакував і Київський район Харкова. Водночас у зведенні ОВА не зазначено пошкоджень чи постраждалих безпосередньо в обласному центрі. Загалом протягом доби російські війська застосували по Харківщині одну керовану авіабомбу, два БпЛА "Герань-2", три "Молнії", два FPV-дрони та ще 35 безпілотників, тип яких встановлюється.

Ситуація на фронті

Напруженою залишається ситуація і на лінії фронту в Харківській області. За минулу добу на двох напрямках українські військові відбили 20 атак російської армії. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 атак. Російські війська намагалися просунутися в районах Лимана, Козачої Лопані та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського.

Ще три наступальні дії зафіксували на Куп'янському напрямку — в районах Куп'янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вдалося зменшити кількість влучань російських FPV-дронів. Місто спільно з військовими продовжує посилювати систему протидії безпілотникам та працює над новими рішеннями, однак подробиці з міркувань безпеки не розголошують.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.