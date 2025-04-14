Россияне обстреляли Харьков и девять громад области за сутки — какие последствия

Пожар в Харькове в результате российской атаки. Фото: ГСЧС Украины

За прошедшие сутки, 13 апреля, российские войска нанесли интенсивные удары по населенным пунктам Харьковской области, используя дроны-камикадзе, управляемые авиабомбы (КАБ) и другие типы вооружения. Пострадали по меньшей мере девять громад, есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В Харькове сегодня, 14 апреля, около 5:30 утра зафиксировано попадание дрона на территории бывшего гражданского предприятия. В результате удара загорелось складское здание площадью 1000 квадратных метров, также повреждены окна в трех частных домах. Около 13:13 в Киевском районе Харькова дрон типа "Молния" попал перед зданием детского сада. Повреждены пять окон, 15 балконов и остекление в подъездах соседних домов.

Пожар в Харькове. Фото: Харьковская ОГА

В Богодуховском районе зафиксировано несколько попаданий дронов. В селе Петровка два беспилотника попали в ограждение жилого двора — повреждены забор, фасад и окна дома. В селе Турово в результате обстрела КАБ повреждены здание заброшенной конефермы, водонапорная башня и энергосети, а в селе Уды зафиксировано два попадания на открытой местности.

Серьезные разрушения понесла Боровская громада Изюмского района. В Богуславке после вражеского обстрела разрушен частный дом, а в селе Шийковка дроновый удар вызвал пожар в жилом доме.

В Купянском районе под обстрел попал город Купянск, где в результате попадания КАБ погибли две женщины — 59 и 75 лет. Горели конструкции гаража, повреждены окна двух многоэтажек. В Ковшаровке пострадал 71-летний мужчина.

Дважды за день атакам подверглось село Казачья Лопань Харьковского района — утром и вечером в результате обстрелов повреждены частные дома. Кроме того, зафиксировано попадание дрона в проезжую часть в селе Приколотное Купянского района.

Какова ситуация на Харьковском направлении фронта

За сутки российские войска трижды пытались прорваться на Харьковском направлении вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов, которые пытались штурмовать позиции украинских сил у Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Напомним, вчера, 13 апреля, Россия атаковала в Купянске многоэтажку.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Россия начала наступление в двух областях Украины — Харьковской и Сумской.