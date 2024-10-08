Ситуація на Харківщині зараз — чому туди перекинули кадирівців

Підрозділи кадирівців на фронті в Україні. Фото: Reuters

На Харківському напрямку окупанти намагаються накопичити 45 тисяч особового складу. Крім того, поблизу Липців помітили підрозділи кадирівців, яких нещодавно перекинули на цю ділянку фронту. Це свідчить про контрнаступальні наміри ворога.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко 24 каналу.

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Федоренко розповів, що кадирівці, які нещодавно з'явилися на Харківщині, можуть брати участь у диверсійно-розвідувальних діях і серед них є добре підготовлені бійці, які мають відповідний вишкіл. Також їх застосовують для виконання різних спецзавдань, зокрема, щодо розвідки БпЛА.

Однак головна мета перебування кадирівців на цій ділянці фронту — контроль російських військ. Командир пояснив, там, де виникає дисбаланс всередині російських окупаційних військ, проблеми з дисципліною або закінчився ударно-штурмовий потенціал і противник ставить до строю всіх, кого можна, щоб не знижувати темп наступу, там з'являються кадирівці.

"Вони мають повну санкцію на вчинення примусу всередині російських окупаційних військ, а також приватних військових компаній. Зокрема, на демонстраційне забиття, фізичне покарання і навіть смерть", — сказав Федоренко.

Він також додав, що російські окупанти рідко самі здаються в полон, зазвичай вони потрапляють до нього через успішні дії українських бійців. Однак тому, що відбувається саме так, є пояснення. В армії РФ проводиться агітаційна кампанія щодо того, що над російськими солдатами в Україні будуть "знущатися". Також є ще одна причина — страх повернутися до своїх.

"Навіть після того, як окупанти отримають легкі поранення на полі бою, дуже рідко вони повертаються до своїх. Інколи противник обирає пустити собі кулю в лоб, тому що так простіше потрапити до пекла, ніж повернутися до кадирівців, які їх заб'ють", — пояснив командир батальйону.

Так, Юрій Федоренко зробив висновки, що поява кадирівців на Харківщині свідчить про те, що "ворог не збирається знижувати інтенсивність бойових дій і намагається наводити лад у своїх структурних підрозділах". Також РФ не відмовилась від намірів захопити Харківську область, тому стягує сюди резерви та залучає додатковий ресурс.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили одну з наймасованіших атак російських окупантів у Харківській області. Вони знищили або пошкодили 50 одиниць броньованої техніки ворога, які їхали на Куп'янський напрямок.

Також у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників із полону.