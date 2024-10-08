Ситуация на Харьковщине сейчас — почему туда перебросили кадыровцев

Подразделение кадыровцев на фронте в Украине. Фото: Reuters

На Харьковском направлении оккупанты пытаются накопить 45 тысяч личного состава. Кроме того, вблизи Липцев заметили подразделения кадыровцев, которые недавно были переброшены на этот участок фронта. Это свидетельствует о контрнаступательных намерениях врага.

Об этом сообщил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко 24 канала.

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Федоренко рассказал, что кадыровцы, недавно появившиеся на Харьковщине, могут участвовать в диверсионно-разведывательных действиях и среди них есть хорошо подготовленные бойцы. Также их применяют для выполнения различных спецзадач, в частности по разведке БпЛА.

Однако главная цель пребывания кадыровцев на этом участке фронта — контроль российских войск. Командир объяснил, там, где возникает дисбаланс внутри российских оккупационных войск, проблемы с дисциплиной или истек ударно-штурмовой потенциал и противник ставит в строй всех, кого можно, чтобы не снижать темп наступления, там появляются кадыровцы.

"Они имеют полную санкцию на принуждение внутри российских оккупационных войск, а также частных военных компаний. В частности, на демонстрационное убиение, физическое наказание и даже смерть", — сказал Федоренко.

Он также добавил, что российские оккупанты редко сами сдаются в плен, обычно они попадают в него из-за успешных действий украинских бойцов. Однако потому, что происходит именно так есть объяснение. В армии РФ проводится агитационная кампания по поводу того, что над российскими солдатами в Украине будут "издеваться". Также есть еще одна причина — страх вернуться к своим.

"Даже после того, как оккупанты получат легкие ранения на поле боя, очень редко они возвращаются к своим. Иногда противник выбирает пустить себе пулю в лоб, потому что так проще попасть в ад, чем вернуться к убийцам кадыровцев", — объяснил командир батальона.

Так, Юрий Федоренко сделал выводы, что появление кадыровцев в Харьковской области свидетельствует о том, что "враг не собирается снижать интенсивность боевых действий и пытается наводить порядок в своих структурных подразделениях". Также РФ не отказалась от намерений захватить Харьковскую область, поэтому стягивает сюда резервы и привлекает дополнительный ресурс.

Напомним, недавно украинские пограничники отбили одну из самых массированных атак российских оккупантов в Харьковской области. Они уничтожили или повредили 50 единиц бронированной техники врага, ехавших на Купянское направление.

Также в Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области. Воинам удалось отбить позиции и украинских защитников из плена.