Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россия накапливает силы — на Харьковщину перебросили кадыровцев arrow

Россия накапливает силы — на Харьковщину перебросили кадыровцев

8 октября 2024 09:29
Карина Приходько - Редактор
Ситуация на Харьковщине сейчас — почему туда перебросили кадыровцев
Подразделение кадыровцев на фронте в Украине. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

На Харьковском направлении оккупанты пытаются накопить 45 тысяч личного состава. Кроме того, вблизи Липцев заметили подразделения кадыровцев, которые недавно были переброшены на этот участок фронта. Это свидетельствует о контрнаступательных намерениях врага.

Об этом сообщил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко 24 канала.

Читайте также:

Кадыровцы в Харьковской области

Федоренко рассказал, что кадыровцы, недавно появившиеся на Харьковщине, могут участвовать в диверсионно-разведывательных действиях и среди них есть хорошо подготовленные бойцы. Также их применяют для выполнения различных спецзадач, в частности по разведке БпЛА.

Однако главная цель пребывания кадыровцев на этом участке фронта — контроль российских войск. Командир объяснил, там, где возникает дисбаланс внутри российских оккупационных войск, проблемы с дисциплиной или истек ударно-штурмовой потенциал и противник ставит в строй всех, кого можно, чтобы не снижать темп наступления, там появляются кадыровцы.

"Они имеют полную санкцию на принуждение внутри российских оккупационных войск, а также частных военных компаний. В частности, на демонстрационное убиение, физическое наказание и даже смерть", — сказал Федоренко.

Он также добавил, что российские оккупанты редко сами сдаются в плен, обычно они попадают в него из-за успешных действий украинских бойцов. Однако потому, что происходит именно так есть объяснение. В армии РФ проводится агитационная кампания по поводу того, что над российскими солдатами в Украине будут "издеваться". Также есть еще одна причина — страх вернуться к своим.

"Даже после того, как оккупанты получат легкие ранения на поле боя, очень редко они возвращаются к своим. Иногда противник выбирает пустить себе пулю в лоб, потому что так проще попасть в ад, чем вернуться к убийцам кадыровцев", — объяснил командир батальона.

Так, Юрий Федоренко сделал выводы, что появление кадыровцев в Харьковской области свидетельствует о том, что "враг не собирается снижать интенсивность боевых действий и пытается наводить порядок в своих структурных подразделениях". Также РФ не отказалась от намерений захватить Харьковскую область, поэтому стягивает сюда резервы и привлекает дополнительный ресурс.

Напомним, недавно украинские пограничники отбили одну из самых массированных атак российских оккупантов в Харьковской области. Они уничтожили или повредили 50 единиц бронированной техники врага, ехавших на Купянское направление.

Также в Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области. Воинам удалось отбить позиции и украинских защитников из плена.

россияне Харьковская область пленные война в Украине фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:34 В Одессе люди в военной форме жестко задержали парня — что известно

09:29 Россия накапливает силы — на Харьковщину перебросили кадыровцев

09:17 Ночная атака на Украину — Воздушные силы сообщили, сколько целей сбито

09:12 Коллекционеры заплатят вам тысячи гривен за эти 5 копеек — какие монеты редкие

09:04 В Киеве мосты Патона и Метро на грани падения — что планирую делать власти

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:03 Горящие квартиры, разрушенные дома — последствия ночной атаки РФ на Одесчину

09:00 В Киеве дешевеют квартиры на "вторичке" — новые цены

08:52 Воровство в киевском салоне красоты — как суд наказал злоумышленницу

08:41 Украина уже получила от Словакии боеприпасы, на которые собрали более 4 млн евро

08:30 Как выехать из Украины с женой с III группой инвалидности — перечень документов

09:34 В Одессе люди в военной форме жестко задержали парня — что известно

09:29 Россия накапливает силы — на Харьковщину перебросили кадыровцев

09:17 Ночная атака на Украину — Воздушные силы сообщили, сколько целей сбито

09:12 Коллекционеры заплатят вам тысячи гривен за эти 5 копеек — какие монеты редкие

09:04 В Киеве мосты Патона и Метро на грани падения — что планирую делать власти

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:03 Горящие квартиры, разрушенные дома — последствия ночной атаки РФ на Одесчину

09:00 В Киеве дешевеют квартиры на "вторичке" — новые цены

08:52 Воровство в киевском салоне красоты — как суд наказал злоумышленницу

08:41 Украина уже получила от Словакии боеприпасы, на которые собрали более 4 млн евро

08:30 Как выехать из Украины с женой с III группой инвалидности — перечень документов

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy