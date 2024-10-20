Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россия сбросила КАБ на Харьковщину, погиб мужчина, — ОВА arrow

Россия сбросила КАБ на Харьковщину, погиб мужчина, — ОВА

20 октября 2024 20:41
Евгения Брюховецкая - редактор
В селе Новоплатоновка погиб 71-летний мужчина из-за вражеского КАБа
Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в воскресенье, 20 октября, совершили атаку управляемой авиационной бомбой по Изюмскому району Харьковской области. В результате обстрела погиб 71-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

Читайте также:

Атака на Харьковщину 20 октября

Сегодня около 15:15 оккупанты сбросили авиационную бомбу на село Новоплатоновка Боровской громады. В результате поврежден частный жилой дом.

"При проведении поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте продолжают работать соответствующие службы.

null
Скриншот поста ОВА

Напомним, враг подступает к Купянску Харьковской области и постоянно его обстреливает. В сети опубликовали кадры, как выглядит центр города.

Также мы писали, что в результате обстрелов Харьковщины 12-13 октября пострадали пять человек.

авиабомба обстрелы война в Украине Авиаудар Харьковская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:18 Активисты сообщили, почему тормозит закон о предотвращении коррупции

21:13 В Хмельницкой области женщина за обедом зарезала мужа — как ее наказал суд

21:05 Зеленский призвал правоохранителей отреагировать на коррупцию в МСЭК — вечернее обращение

20:41 Россия сбросила КАБ на Харьковщину, погиб мужчина, — ОВА

20:40 Последствия подрыва Каховской ГЭС – в Таврийске вода непригодна к употреблению

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

20:32 Минобороны запустило рекрутинг через Резерв+ и анонсировало еще одну функцию

20:28 Синоптики прогнозируют потепление в Украине завтра — каким областям повезет

20:18 В Одессе раздался взрыв — что известно

19:56 Украинские десантники сбили российский БпЛА в небе над Курской областью — видео

19:56 В ракете КНДР, сбитой над Украиной, обнаружили западные компоненты

21:18 Активисты сообщили, почему тормозит закон о предотвращении коррупции

21:13 В Хмельницкой области женщина за обедом зарезала мужа — как ее наказал суд

21:05 Зеленский призвал правоохранителей отреагировать на коррупцию в МСЭК — вечернее обращение

20:41 Россия сбросила КАБ на Харьковщину, погиб мужчина, — ОВА

20:40 Последствия подрыва Каховской ГЭС – в Таврийске вода непригодна к употреблению

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

20:32 Минобороны запустило рекрутинг через Резерв+ и анонсировало еще одну функцию

20:28 Синоптики прогнозируют потепление в Украине завтра — каким областям повезет

20:18 В Одессе раздался взрыв — что известно

19:56 Украинские десантники сбили российский БпЛА в небе над Курской областью — видео

19:56 В ракете КНДР, сбитой над Украиной, обнаружили западные компоненты

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака