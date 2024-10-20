В селе Новоплатоновка погиб 71-летний мужчина из-за вражеского КАБа

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска в воскресенье, 20 октября, совершили атаку управляемой авиационной бомбой по Изюмскому району Харьковской области. В результате обстрела погиб 71-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Сегодня около 15:15 оккупанты сбросили авиационную бомбу на село Новоплатоновка Боровской громады. В результате поврежден частный жилой дом.

"При проведении поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте продолжают работать соответствующие службы.

Скриншот поста ОВА

Напомним, враг подступает к Купянску Харьковской области и постоянно его обстреливает. В сети опубликовали кадры, как выглядит центр города.

Также мы писали, что в результате обстрелов Харьковщины 12-13 октября пострадали пять человек.