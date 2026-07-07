Росія вдарила дроном по АЗС у Харкові: постраждала працівниця

Рятувальники ліквідовують займання на АЗС. Фото: ДСНС у Харківській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська сьогодні вранці, 7 липня, атакували Харків FPV-дроном. Під удар потрапила автозаправна станція у Шевченківському районі міста, де виникла пожежа. Внаслідок обстрілу постраждала працівниця АЗС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, ДСНС та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Рятувальник гасить пожежу на АЗС. Фото: ДСНС у Харківській області

Атака по АЗС у Харкові

Про ранішню атаку повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ударний безпілотник влучив по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова. Згодом мер уточнив, що на місці загорілася паливороздавальна колонка. За попередньою інформацією, пошкоджень прилеглих житлових будинків не зафіксували. Пізніше Ігор Терехов додав, що внаслідок атаки є постраждала.

"Наразі відомо про одну постраждалу — працівницю заправки: гостра реакція на стрес", — зазначив міський голова.

Росіяни поцілили по автозаправній колонці. Фото: ДСНС у Харківській області

Пожежа на АЗС

У ДСНС розповіли, що російські війська атакували автозаправну станцію FPV-дроном. Внаслідок влучання загорілася паливороздавальна колонка. Рятувальники швидко ліквідували пожежу та не допустили її поширення. На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема психологи, а також медики, поліцейські, волонтери та комунальні служби.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС у Харківській області

Удари по Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та ще вісім населених пунктів області. За його словами, загалом постраждали четверо людей.

У Харкові гостру реакцію на стрес зазнали 37-річна та 53-річна жінки, у селі В'язова Краснокутської громади постраждав 19-річний чоловік, а у селі Микільське Великобурлуцької громади поранення отримав 48-річний чоловік.

Крім того, медики надали допомогу 70-річному жителю селища Куп'янськ-Вузловий, який дістав поранення під час російського обстрілу 4 липня.

РФ б'є по автозаправних станціях

Новини.LIVE писали, що від початку липня російські війська вже неодноразово атакували автозаправні станції в Харкові та області. Так, 2 липня ворожий безпілотник влучив у заправку в Київському районі Харкова. Тоді постраждали чоловік, жінка та дитина. Крім того, 4 липня, росіяни завдали удару по АЗС в Індустріальному районі Харкова. Працівники розповідали, що через шум холодильного обладнання не почули наближення дрона та сховалися в укритті лише після вибуху. А 5 липня російські війська зруйнували автозаправну станцію в Ізюмі. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, загинула людина, ще кілька отримали поранення.

Росіяни атакували АЗС у Харкові. Фото: ДСНС у Харківській області

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська 6 липня атакували один із об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" у Харківській області. Там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки постраждав працівник підприємства — йому надали домедичну допомогу. Наразі він перебуває в лікарні. Згодом окупанти здійснили повторний удар по тому ж об’єкту, намагаючись завдати додаткових руйнувань та ускладнити роботу аварійних служб.