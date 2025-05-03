РФ сбросила авиабомбу на спасательную часть в Купянске - фото

Россия ударила по части ГСЧС в Купянске — фото последствий
Российские войска в субботу, 3 апреля, нанесли авиационный удар по части ГСЧС в Купянске Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.
Атака на спасательную часть
Так, враг нанес прямой удар управляемой авиационной бомбой по зданию государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
В МВД уточнили, что на момент атаки личный состав находился на выезде по вызову, поэтому в подразделении был только один спасатель — к счастью, он не пострадал.
Напомним, вчера вечером Россия ударила по Харькову беспилотниками.
По состоянию на сейчас известно о 51 раненом человеке из-за российской атаки на город.
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