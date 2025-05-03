РФ сбросила авиабомбу на спасательную часть в Купянске - фото

Здание части после атаки после атаки. Фото: МВД

Российские войска в субботу, 3 апреля, нанесли авиационный удар по части ГСЧС в Купянске Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.

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Так, враг нанес прямой удар управляемой авиационной бомбой по зданию государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Последствия удара РФ. Фото: МВД

Здание после удара после удара. Фото: МВД

Уничтоженное здание. Фото: МВД

В МВД уточнили, что на момент атаки личный состав находился на выезде по вызову, поэтому в подразделении был только один спасатель — к счастью, он не пострадал.

Скриншот сообщения МВД

Напомним, вчера вечером Россия ударила по Харькову беспилотниками.

По состоянию на сейчас известно о 51 раненом человеке из-за российской атаки на город.