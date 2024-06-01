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Росія вдарила по Харківщині в День Захисту дітей — є постраждалі

1 червня 2024 10:27
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Ілля Рябінін
редактор
Росіяни обстріляли Харківщину — серед постраждалих діти
Рятувальники ГУ ДСНС Харківської області ліквідовують пожежу внаслідок обстрілу Балаклії. Фото: ДСНС Харківщини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії в суботу, 1 червня, в День захисту дітей віроломно здійснила ракетний удар по Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали діти, найменшій з яких чотири роки.

Про це повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За його словами, удар по Балаклії стався вранці, близько 5:00. Влучання по двох приватних будинках, в яких перебувала родина, спричинило пожежу. 

"В будинках знаходились 12 людей: четверо дорослих (з них — одна вагітна жінка), та восьмеро дітей віком від двох до 17 років", — інформує чиновник.

обстріл балаклія
Скриншот допису Синєгубова

Глава ХОДА додав, що всіх постраждалі отримали травми середньої важкості, ще в однієї дитини виникла гостра реакція на стрес. Всіх було шпиталізовано. 

Влада Балаклії уточнила інформацію

Згодом мер Балаклії, Віталій Карабанов, в коментарі "Суспільному мовленню" повідомив, що вагітність пораненої жінки не підтвердилася. Він уточнив, що поранення отримало 11 людей, серед яких восьмеро дітей, найменшому з них — чотири роки.

Водночас глава ГУНП в Харківській області, Володимир Тимошко зауважив, що ворог атакував місто ракетами "Іскандер-К". 

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по Боровській громаді Харківської області, внаслідок чого під удар потрапив місцевий навчальний заклад.

Водночас у Харкові призупинили рятувальні роботи на місці російського удару у Новобаварському районі міста через рішення про демонтаж бетонних завалів, під якими можуть перебувати люди. 

Україна
День захисту дітей
Харківська область
Олег Синєгубов
війна в Україні
Росія
діти

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