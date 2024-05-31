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У Харкові призупинили рятувальні роботи на місці російського удару

31 травня 2024 20:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Харкові призупинили рятувальні роботи на місці російського удару
Наслідки російського удару. Фото: Ігор Терехов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ввечері 30 травня росіяни в черговий раз вдарили по Харкову. Одна з ракет поцілила по п'ятиповерховому будинку. Роботи з ліквідації наслідків атаки в Новобаварському районі будуть тимчасово зупинені.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко у коментарі для  Новини.LIVE у п'ятницю, 31 травня.

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Василенко повідомив, що завтра зранку рятувальні команди поновлять розшукові операції. Наразі є підозра, що під уламками можуть знаходитися три особи, які перебувають на різних рівнях будівлі. 

"Нам доведеться розбирати завали, підіймати плити та майже до фундаменту все прибирати", — додав речник ДСНС.

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот
Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Удар по Харкову 30 травня

Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня російські окупанти завдали удару по району щільної забудови в Харкові. У місті було чутно вибухи.

Згодом окупанти завдали повторного удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові.

Внаслідок обстрілу є загиблі та багато поранених, під завалами можуть перебувати люди.

Харків
ДСНС
ракетний удар
війна в Україні
ракета
війна
рятувальники
Харківська область
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