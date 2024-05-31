У Харкові призупинили рятувальні роботи на місці російського удару
Ввечері 30 травня росіяни в черговий раз вдарили по Харкову. Одна з ракет поцілила по п'ятиповерховому будинку. Роботи з ліквідації наслідків атаки в Новобаварському районі будуть тимчасово зупинені.
Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко у коментарі для Новини.LIVE у п'ятницю, 31 травня.
У Харкові призупинили рятувальні роботи
Василенко повідомив, що завтра зранку рятувальні команди поновлять розшукові операції. Наразі є підозра, що під уламками можуть знаходитися три особи, які перебувають на різних рівнях будівлі.
"Нам доведеться розбирати завали, підіймати плити та майже до фундаменту все прибирати", — додав речник ДСНС.
Удар по Харкову 30 травня
Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня російські окупанти завдали удару по району щільної забудови в Харкові. У місті було чутно вибухи.
Згодом окупанти завдали повторного удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові.
Внаслідок обстрілу є загиблі та багато поранених, під завалами можуть перебувати люди.
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