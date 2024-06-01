Россияне обстреляли Харьковщину - среди пострадавших дети

Россия ударила по Харьковской области в День защиты детей — есть пострадавшие
Армия России в субботу, 1 июня, в День защиты детей вероломно нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате обстрела пострадали дети, младшему из которых четыре года.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Очередное преступление России против детей
По его словам, удар по Балаклее произошел утром, около пяти часов. Попадание по двум частным домам, в которых находилась семья, вызвало пожар.
"В домах находились 12 человек: четверо взрослых (из них — одна беременная женщина), и восемь детей от двух до 17 лет", — информирует чиновник.
Глава ХОГА добавил, что все пострадавшие получили травмы средней тяжести, еще у одного ребенка возникла острая реакция на стресс. Все были госпитализированы.
Власти Балаклеи уточнили информацию
Спустя время мэр Балаклеи, Виталий Карабанов, в комментарии "Суспыльному мовленню" сообщил, что беременность раненой женщины не подтвердилась. Он уточнил, что ранения получили 11 человек, среди которых восемь детей, самому маленькому из них — четыре года.
В то же время глава ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что враг атаковал город ракетами "Искандер-К".
Напомним, ранее россияне ударили по Боровской общине Харьковской области, в результате чего под удар попало местное учебное заведение.
В то же время, в Харькове приостановили спасательные работы на месте российского удара в Новобаварском районе города из-за решения о демонтаже бетонных завалов, под которыми могут находиться люди.
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