Россияне обстреляли Харьковщину - среди пострадавших дети

Спасатели ГУ ГСЧС Харьковской области ликвидируют пожар в результате обстрела Балаклеи. Фото: ГСЧС Харьковщины

Армия России в субботу, 1 июня, в День защиты детей вероломно нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате обстрела пострадали дети, младшему из которых четыре года.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Очередное преступление России против детей

По его словам, удар по Балаклее произошел утром, около пяти часов. Попадание по двум частным домам, в которых находилась семья, вызвало пожар.

"В домах находились 12 человек: четверо взрослых (из них — одна беременная женщина), и восемь детей от двух до 17 лет", — информирует чиновник.

Скриншот сообщения Синегубова

Глава ХОГА добавил, что все пострадавшие получили травмы средней тяжести, еще у одного ребенка возникла острая реакция на стресс. Все были госпитализированы.

Власти Балаклеи уточнили информацию

Спустя время мэр Балаклеи, Виталий Карабанов, в комментарии "Суспыльному мовленню" сообщил, что беременность раненой женщины не подтвердилась. Он уточнил, что ранения получили 11 человек, среди которых восемь детей, самому маленькому из них — четыре года.

В то же время глава ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что враг атаковал город ракетами "Искандер-К".

Напомним, ранее россияне ударили по Боровской общине Харьковской области, в результате чего под удар попало местное учебное заведение.

В то же время, в Харькове приостановили спасательные работы на месте российского удара в Новобаварском районе города из-за решения о демонтаже бетонных завалов, под которыми могут находиться люди.