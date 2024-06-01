Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росія випустила крилату ракету по Балаклії на Харківщині — нові дані про постраждалих дітей arrow

Росія випустила крилату ракету по Балаклії на Харківщині — нові дані про постраждалих дітей

1 червня 2024 12:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Росія випустила крилату ракету по Балаклії — серед постраждалих діти
Наслідки обстрілу Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Російські окупанти вкотре атакували Харківщину. Цього разу під удар крилатої ракети потрапила Балаклія. Внаслідок злочину військ РФ постраждали 13 людей, серед них — вісім дітей.

Про це у суботу, 1 червня, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:
Обстріл Балаклії
Обстріл Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Обстріл Балаклії — що відомо 

"За даними слідства, 1 червня близько 5:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району", — йдеться в повідомленні.

Росія обстріляла Балаклію
Росія обстріляла Балаклію. Фото: Харківська обласна прокуратура

Серед 13-ти постраждалих двоє дівчат чотирьох і дев'яти років та шість хлопчиків.

Найменшому постраждалому два роки і дев'ять місяців. Найстаршому — 17.

Також постраждали три жінки та двоє чоловіків.

Наслідки удару по Балаклії
Наслідки удару по Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Всім постраждалим надається медична допомога. На щастя, поранених у тяжкому стані немає.

"Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-К". Російська армія вкотре підтвердила свою сутність. Цинічно вдарити по дітях крилатою ракетою у символічну дату — День захисту дітей", — додали у прокуратурі.

Також там повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині окупанти обірвали життя 93 дітей, ще 332 — поранені. 

Балаклія потрапила під удар
Наслідки удару по Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.

Також російські війська упродовж минулої доби завдали удару по 15 населених пунктах Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є значні руйнування.

Харків
Балаклія
обстріли
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей