Росія випустила крилату ракету по Балаклії — серед постраждалих діти

Росія випустила крилату ракету по Балаклії на Харківщині — нові дані про постраждалих дітей
Російські окупанти вкотре атакували Харківщину. Цього разу під удар крилатої ракети потрапила Балаклія. Внаслідок злочину військ РФ постраждали 13 людей, серед них — вісім дітей.
Про це у суботу, 1 червня, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл Балаклії — що відомо
"За даними слідства, 1 червня близько 5:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району", — йдеться в повідомленні.
Серед 13-ти постраждалих двоє дівчат чотирьох і дев'яти років та шість хлопчиків.
Найменшому постраждалому два роки і дев'ять місяців. Найстаршому — 17.
Також постраждали три жінки та двоє чоловіків.
Всім постраждалим надається медична допомога. На щастя, поранених у тяжкому стані немає.
"Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-К". Російська армія вкотре підтвердила свою сутність. Цинічно вдарити по дітях крилатою ракетою у символічну дату — День захисту дітей", — додали у прокуратурі.
Також там повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині окупанти обірвали життя 93 дітей, ще 332 — поранені.
Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.
Також російські війська упродовж минулої доби завдали удару по 15 населених пунктах Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є значні руйнування.
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