Росія випустила крилату ракету по Балаклії — серед постраждалих діти

Наслідки обстрілу Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти вкотре атакували Харківщину. Цього разу під удар крилатої ракети потрапила Балаклія. Внаслідок злочину військ РФ постраждали 13 людей, серед них — вісім дітей.

Про це у суботу, 1 червня, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Обстріл Балаклії — що відомо

"За даними слідства, 1 червня близько 5:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району", — йдеться в повідомленні.

Росія обстріляла Балаклію. Фото: Харківська обласна прокуратура

Серед 13-ти постраждалих двоє дівчат чотирьох і дев'яти років та шість хлопчиків.

Найменшому постраждалому два роки і дев'ять місяців. Найстаршому — 17.

Також постраждали три жінки та двоє чоловіків.

Наслідки удару по Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Всім постраждалим надається медична допомога. На щастя, поранених у тяжкому стані немає.

"Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-К". Російська армія вкотре підтвердила свою сутність. Цинічно вдарити по дітях крилатою ракетою у символічну дату — День захисту дітей", — додали у прокуратурі.

Також там повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині окупанти обірвали життя 93 дітей, ще 332 — поранені.

Наслідки удару по Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.

Також російські війська упродовж минулої доби завдали удару по 15 населених пунктах Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є значні руйнування.