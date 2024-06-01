Россия выпустила крылатую ракету по Балаклее — среди пострадавших дети

Россия выпустила ракету по Балаклее в Харьковской области — новые данные о пострадавших детях
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковщину. На этот раз под удар крылатой ракеты попала Балаклея. В результате преступления войск РФ пострадали 13 человек, среди них восемь детей.
Об этом в субботу, 1 июня, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Балаклеи — что известно
"По данным следствия, 1 июня около 5:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по территории частного жилищного сектора в г. Балаклея Изюмского района", — говорится в сообщении.
Среди 13 пострадавших две девушки четырех и девяти лет и шесть мальчиков.
Младшему пострадавшему два года и девять месяцев. Старшему — 17.
Также пострадали три женщины и двое мужчин.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. К счастью, раненых в тяжелом состоянии нет.
"Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер-К". Российская армия еще раз подтвердила свою сущность. Цинически ударить по детям крылатой ракетой в символическую дату - День защиты детей", — добавили в прокуратуре.
Также там сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области оккупанты оборвали жизнь 93 детей, еще 332 ранены.
Напомним, 25 апреля кафиры атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.
Также российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.
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