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Россия выпустила ракету по Балаклее в Харьковской области — новые данные о пострадавших детях

1 июня 2024 12:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Россия выпустила крылатую ракету по Балаклее — среди пострадавших дети
Последствия обстрела Балаклеи. Фото: Харьковская областная прокуратура
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковщину. На этот раз под удар крылатой ракеты попала Балаклея. В результате преступления войск РФ пострадали 13 человек, среди них восемь детей.

Об этом в субботу, 1 июня, сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Обстрел Балаклеи
Обстрел Балаклеи. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстрел Балаклеи — что известно

"По данным следствия, 1 июня около 5:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по территории частного жилищного сектора в г. Балаклея Изюмского района", — говорится в сообщении.

Россия обстреляла Балаклею
Россия обстреляла Балаклею. Фото: Харьковская областная прокуратура

Среди 13 пострадавших две девушки четырех и девяти лет и шесть мальчиков.

Младшему пострадавшему два года и девять месяцев. Старшему — 17.

Также пострадали три женщины и двое мужчин.

Последствия удара по Балаклее
Последствия удара по Балаклее. Фото: Харьковская областная прокуратура

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. К счастью, раненых в тяжелом состоянии нет.

"Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер-К". Российская армия еще раз подтвердила свою сущность. Цинически ударить по детям крылатой ракетой в символическую дату - День защиты детей", — добавили в прокуратуре.

Также там сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области оккупанты оборвали жизнь 93 детей, еще 332 ранены.

Балаклея попала под удар
Последствия удара по Балаклее. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, 25 апреля кафиры атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.

Также российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.

Харьков
Балаклея
обстрелы
ракетный удар

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