Обстріл Харкова — росіяни вперше ударили по місту гібридною ракетою

Пожежа в квартирі після російського обстрілу. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Росія останнім часом активізувала свої атаки на Харків, використовуючи нетипове озброєння. Під удар окупантів потрапляє цивільна інфраструктура.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram у понеділок, 2 вересня.

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За словами мера, під час вечірнього обстрілу 31 серпня, росіяни вперше за час війни застосовували для удару по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1".

"Це гібрид ракети та керованої авіаційної бомби", — наголосив Терехов.

Він підкреслив, що цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали.

Очільник міста додав, що у серпні у Харкові лунало 213 повітряних тривог, а російські війська завдали 11 ударів. Постраждало 147 осіб, зокрема 24 дитини.

"Загальний час тривог складав 379 годин та 31 хвилину, що становить 16 діб", — йдеться у повідомленні.