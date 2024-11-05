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Россия применила КАБы по Харькову ночью — мэр назвал последствия

5 ноября 2024 07:44
Анастасия Постоенко - Редактор
Взрывы в Харькове 5 ноября Терехов рассказал о последствиях
Обстрел Харьковщины. Фото архивное: Олег Синегубов
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия применила управляемые авиационные бомбы по Харькову в ночь на 5 ноября. В результате атаки есть раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Городской голова Харькова сообщил, что в Шевченковском районе КАБ попал в лесополосу. Однако в результате взрыва в трех окрестных многоэтажках есть повреждения — там выбиты окна, а у одного из домов поврежден фасад.

Также там есть две пострадавшие — у женщин резаные раны осколками стекла и острая реакция на стресс.

Кроме того, в Киевском районе враг нанес удар по открытой территории. Есть повреждения в нескольких частных домах, пострадавших или жертв там нет.

Напомним, несколько дней назад в Ковшаровке Харьковской области в результате вражеского удара по пятиэтажному дому был разрушен подъезд, десятки человек пострадали.

Также полиция показала фото последствий обстрелов и детализировала информацию о пострадавших.

Харьков обстрелы КАБ война в Украине ранение

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Какие документы на дрова нужно иметь, чтобы избежать штрафа

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