Взрывы в Харькове 5 ноября Терехов рассказал о последствиях

Россия применила КАБы по Харькову ночью — мэр назвал последствия
Россия применила управляемые авиационные бомбы по Харькову в ночь на 5 ноября. В результате атаки есть раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Сброс КАБов на Харьков 5 ноября
Городской голова Харькова сообщил, что в Шевченковском районе КАБ попал в лесополосу. Однако в результате взрыва в трех окрестных многоэтажках есть повреждения — там выбиты окна, а у одного из домов поврежден фасад.
Также там есть две пострадавшие — у женщин резаные раны осколками стекла и острая реакция на стресс.
Кроме того, в Киевском районе враг нанес удар по открытой территории. Есть повреждения в нескольких частных домах, пострадавших или жертв там нет.
Напомним, несколько дней назад в Ковшаровке Харьковской области в результате вражеского удара по пятиэтажному дому был разрушен подъезд, десятки человек пострадали.
Также полиция показала фото последствий обстрелов и детализировала информацию о пострадавших.
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