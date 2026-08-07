Росія завдала нових ударів по Харківщині: є загиблі

Наслідки удару. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харківщина знову пережила важку добу через російські обстріли. Під ударами опинився 21 населений пункт області. Загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення. Найбільше постраждала Лозова, де безпілотник атакував залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Жертви атак

За даними обласної влади, у Лозовій загинули чоловіки 53 і 50 років. Ще 11 людей отримали поранення. У Балаклії постраждали п'ятеро людей: жінки віком 20, 53 і 77 років, а також чоловіки 22 і 84 років. У Дергачах поранення дістав 74-річний чоловік, а в селищі Шевченкове — 49-річний чоловік.

Чим атакували

За добу російські війська застосували дві ракети, три керовані авіабомби, безпілотники "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони та ще 33 дрони, тип яких встановлюють.

Пошкодження в області

У Лозівському районі удар пошкодив залізничну інфраструктуру, кіоск, автомобіль, зерносховище, три приватні будинки, будівлю в Краснопавлівці та поле пшениці біля села Червоний Кут.

В Ізюмському районі руйнувань зазнали навчальний заклад, амбулаторія, адміністративна будівля, магазин, приватні й багатоквартирні будинки, гаражі, вантажівка та сільськогосподарська техніка.

У Богодухівському, Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах також пошкоджені приватні будинки, магазини, електромережі, автомобілі, цивільне підприємство, теплиця, дошкільний заклад і господарські споруди.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 233 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 20 разів намагалися прорвати українську оборону. На Куп'янському напрямку українські військові відбили дві атаки.

Евакуація населення

Також транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 258 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували вже 50 482 евакуйованих.

Як повідомляли Новини.LIVE, два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що Росія знову вдарила по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Атака сталася вранці 2 серпня. На території спалахнула пожежа, загорілися вантажівки, контейнери та обладнання. Внаслідок удару загинула одна людина.