Війна в Україні — росіяни активізували застосування бронетехніки на Харківщині

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська збільшують кількість бронетехніки на Харківському напрямку. Ворог намагається прорвати оборонні рубежі до початку сезону розтоплення ґрунтів, коли використання техніки буде ускладнене.

Про це повідомив командир підрозділу Terra у складі Третьої штурмової бригади Микола Волохов із позивним Абдулла в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 17 вересня.

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Волохов зазначив, що спочатку після входу бійців Третьої штурмової бригади на Харківський напрямок спостерігалося зменшення кількості ворожої бронетехніки. Проте останнім часом, за його словами, кількість ворожих танків та БМП знову зростає.

"Останнім часом мені здавалося, що ми вирішили проблему з бронетехнікою. Була певна динаміка із самого початку заходу Третьої ОШБр в зону відповідальності на Харківщині. Техніки ставало менше — спершу її було надзвичайно багато, ми її палили. Але зараз ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності РФ у використанні танків, БМП", — зауважив командир підрозділу.

Волохов додав, що наразі росіяни намагаються провести розвідку боєм, щоб "прощупати" оборонні рубежі Сил оборони. Як зазначив військовий, скоро розпочнеться те, що загарбники називають "распутіца" — період, коли ґрунтові дороги стають непрохідними або важкопрохідними внаслідок сезонних погодних змін.

"І застосовувати техніку не буде можливо так, як зараз. І здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас із тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них", — підкреслив Волохов.