Война в Украине — россияне активизировали применение бронетехники в Харьковской области

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска увеличивают количество бронетехники в Харьковском направлении. Враг пытается прорвать оборонительные рубежи до начала сезона растапливания почв, когда использование техники будет затруднено.

Об этом сообщил командир подразделения Terra в составе Третьей штурмовой бригады Николай Волохов с позывным Абдуллом в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 17 сентября.

Читайте также:

Россияне готовят наступление на Харьковщину

Волохов отметил, что сначала после входа бойцов Третьей штурмовой бригады на Харьковское направление наблюдалось уменьшение количества вражеской бронетехники. Однако в последнее время, по его словам, количество вражеских танков и БМП снова растет.

"В последнее время мне казалось, что мы решили проблему с бронетехникой. Была определенная динамика с самого начала захода Третьей ОШБр в зону ответственности на Харьковщине. Техники становилось меньше — сначала ее было очень много, мы ее жгли. Но сейчас мы наблюдаем увеличение бронетехники, увеличение активности РФ в использовании танков, БМП", — отметил командир подразделе

Волохов добавил, что сейчас россияне пытаются провести разведку боем, чтобы "прощупать" оборонительные рубежи Сил обороны. Как отметил военный, скоро начнется то, что захватчики называют "распутица" — период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие сезонных погодных изменений.

"И применять технику не будет возможно так, как сейчас. И кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас с того участка, который не так давно мы отбили у них", — подчеркнул Волохов.