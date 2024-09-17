Война в Украине — россияне активизировали применение бронетехники в Харьковской области

Россияне активизировались на Харьковском направлении — в Третьей штурмовой оценили ситуацию
Российские войска увеличивают количество бронетехники в Харьковском направлении. Враг пытается прорвать оборонительные рубежи до начала сезона растапливания почв, когда использование техники будет затруднено.
Об этом сообщил командир подразделения Terra в составе Третьей штурмовой бригады Николай Волохов с позывным Абдуллом в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 17 сентября.
Россияне готовят наступление на Харьковщину
Волохов отметил, что сначала после входа бойцов Третьей штурмовой бригады на Харьковское направление наблюдалось уменьшение количества вражеской бронетехники. Однако в последнее время, по его словам, количество вражеских танков и БМП снова растет.
"В последнее время мне казалось, что мы решили проблему с бронетехникой. Была определенная динамика с самого начала захода Третьей ОШБр в зону ответственности на Харьковщине. Техники становилось меньше — сначала ее было очень много, мы ее жгли. Но сейчас мы наблюдаем увеличение бронетехники, увеличение активности РФ в использовании танков, БМП", — отметил командир подразделе
Волохов добавил, что сейчас россияне пытаются провести разведку боем, чтобы "прощупать" оборонительные рубежи Сил обороны. Как отметил военный, скоро начнется то, что захватчики называют "распутица" — период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие сезонных погодных изменений.
"И применять технику не будет возможно так, как сейчас. И кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас с того участка, который не так давно мы отбили у них", — подчеркнул Волохов.
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