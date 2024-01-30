Россияне атаковали дронами Змиев на Харьковщине — есть раненый

Обломки дронов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские военные атаковали беспилотниками город Змиев Харьковской области поздно вечером 29 января. В результате агрессии РФ пострадал 52-летний мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В результате атаки шестью беспилотниками по Змиеву были повреждены здания гражданского предприятия.

Там получил ранение 52-летний сотрудник, его госпитализировали.

Место падения обломков. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также в городе частично повреждены жилые дома.

"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Обломки дронов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что вчера, 29 января, в Змиевской громаде Харьковской области раздались взрывы.

Также мы писали, что за предыдущие сутки захватчики обстреляли Харьковскую область из артиллерии, авиации, КАБами и дронами. В результате вражеской атаки ранения получили два человека.