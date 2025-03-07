Удар по Харкову 7 березня — росіяни вдарили по підприємству

Росіяни атакували Харків безпілотником — які наслідки
Росіяни вдарили безпілотником по Слобідському районі Харкова. Ворожий БпЛА "Молнія" атакував цивільне підприємство.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в п'ятницю, 7 березня.
Наслідки удару безпілотником по Харкову
Терехов зазначив, що ворожий безпілотник вдарив по цивільному підприємству у Слобідському районі Харкова. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вранці 7 березня росіяни також атакували Харків ракетою. По місті випустили "Іскандер-М".
Наразі відомо про вісім постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. В місті відсутнє теплопостачання через атаку.
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