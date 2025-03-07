Удар по Харькову 7 марта — россияне ударили по предприятию

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россияне ударили беспилотником по Слободскому району Харькова. Вражеский БпЛА "Молния" атаковал гражданское предприятие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в пятницу, 7 марта.

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Терехов отметил, что вражеский беспилотник ударил по гражданскому предприятию в Слободском районе Харькова. По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, утром 7 марта россияне также атаковали Харьков ракетой. По городу выпустили "Искандер-М".

Известно о восьми пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова. В городе отсутствует теплоснабжение из-за атаки.