Удар по Харькову 7 марта — россияне ударили по предприятию

Россияне атаковали Харьков беспилотником — какие последствия
Россияне ударили беспилотником по Слободскому району Харькова. Вражеский БпЛА "Молния" атаковал гражданское предприятие.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в пятницу, 7 марта.
Последствия удара беспилотником по Харькову
Терехов отметил, что вражеский беспилотник ударил по гражданскому предприятию в Слободском районе Харькова. По предварительной информации обошлось без пострадавших.
Напомним, утром 7 марта россияне также атаковали Харьков ракетой. По городу выпустили "Искандер-М".
Известно о восьми пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова. В городе отсутствует теплоснабжение из-за атаки.
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