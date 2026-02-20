В результате атаки РФ на Харьковскую область есть раненые и разрушения

Атака РФ на Харьковскую область — в ОВА рассказали о последствиях
За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли Харьков и Харьковскую область. В результате вражеских атак есть пострадавшие.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Атака РФ на Харьков и область — какие последствия
В течение суток вражеским ударам подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека.
Следовательно, в селе Двуречный Кут Солоницевской громады пострадал 58-летний мужчина. А в поселке Малиновка пострадал 54-летний мужчина.
Российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.
Оккупанты применили по Харьковщине различные виды вооружения, в частности:
- 1 ракету (тип устанавливается);
- 3 КАБа;
- 13 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 29 БпЛА (тип устанавливается).
В результате вражеских ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждено гражданское здание, 2 автомобиля;
- в Богодуховском районе поврежден ангар сельхозпредприятия (с. Губаревка);
- в Харьковском районе повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, 2 автомобиля (пос. Пересечное), ферма, погибло 100 голов свиней (с. Двуречный Кут),
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, 2 многоквартирных дома, 5 автомобилей (г. Лозовая), частный дом (с. Новоукраинка);
- в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (с. Мартовое), зернохранилище (пос. Печенеги), гражданское предприятие, 2 автомобиля (пос. Малиновка).
Что известно о взрывах в Харькове 20 февраля
В пятницу утром, 20 февраля, в Харькове прогремел мощный взрыв. В направлении города летела ракета. Сообщалось об угрозе применения баллистики.
Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате чего в многоэтажках выбило окна, также вспыхнули машины.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что для удара по Харькову 20 февраля российские войска применили ракету типа "Искандер-М".
