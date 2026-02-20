В результате атаки РФ на Харьковскую область есть раненые и разрушения

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли Харьков и Харьковскую область. В результате вражеских атак есть пострадавшие.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Атака РФ на Харьков и область — какие последствия

В течение суток вражеским ударам подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека.

Следовательно, в селе Двуречный Кут Солоницевской громады пострадал 58-летний мужчина. А в поселке Малиновка пострадал 54-летний мужчина.

Российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Оккупанты применили по Харьковщине различные виды вооружения, в частности:

1 ракету (тип устанавливается);

3 КАБа;

13 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Молния";

29 БпЛА (тип устанавливается).

В результате вражеских ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждено гражданское здание, 2 автомобиля;

в Богодуховском районе поврежден ангар сельхозпредприятия (с. Губаревка);

в Харьковском районе повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, 2 автомобиля (пос. Пересечное), ферма, погибло 100 голов свиней (с. Двуречный Кут),

в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, 2 многоквартирных дома, 5 автомобилей (г. Лозовая), частный дом (с. Новоукраинка);

в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (с. Мартовое), зернохранилище (пос. Печенеги), гражданское предприятие, 2 автомобиля (пос. Малиновка).

Что известно о взрывах в Харькове 20 февраля

В пятницу утром, 20 февраля, в Харькове прогремел мощный взрыв. В направлении города летела ракета. Сообщалось об угрозе применения баллистики.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате чего в многоэтажках выбило окна, также вспыхнули машины.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что для удара по Харькову 20 февраля российские войска применили ракету типа "Искандер-М".