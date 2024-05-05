Россияне атаковали Харьков в Пасхальную ночь — Терехов перечислил убытки в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

В Пасхальную ночь, 5 мая, российские оккупанты атаковали Харьков. Враг повредил 80 жилых домов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов журналистам, передает Харьковский городской совет в Telegram.

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По словам Терехова, ночь прошла очень тяжело. В результате атаки оккупантов ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.

К тому же захватчики повредили 50 частных и 30 многоквартирных домов.

"Только за эту ночь была выбита одна тысяча окон. Несмотря на праздник, наши коммунальные предприятия устраняют последствия обстрелов — закрывают контуры, обследуют крыши, подключают водо-, газо- и электроснабжение", — добавил Терехов.

Пост Харьковского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, в результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома.

Также мы писали об обстреле Харькова 4 мая. Российские войска ударили по городу авиационной бомбой. Пострадали пять человек.