Обстріл Вовчанська 6 січня - постраждала людина

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото ілюстративні. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Минулої доби російські війська кілька разів атакували Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, також пошкоджено місцеві підприємства та стовпи електропередач, а приватний будинок постраждав від удару касетної авіабомби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Окупанти з міномета обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватну хату", — каже він.

Синєгубов зазначив, що противник здійснив авіаудари в кількох районах, включаючи Вовчанськ у Чугуївському районі, а також у Табаївці, Олександрівці, Петропавлівці, Іванівці, Приколотному та Чугунівці Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ було пошкоджено приватні будинки та дитячий садок, один житловий будинок був повністю зруйнований.

У ході артилерійського обстрілу передмість села Козача Лопань Харківського району ніхто не постраждав. Також удару було завдано біля міста Мерефа Харківського району, але жертв немає.

Повідомлення про обстріл Харківщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські війська здійснили атаку містом Куп'янськ на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.

Також ми повідомляли, що ворожі сили завдали ракетного удару та артилерійського обстрілу села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.