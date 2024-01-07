Обстріл Вовчанська 6 січня - постраждала людина

Росіяни атакували Вовчанськ на Харківщині — постраждала людина
Минулої доби російські війська кілька разів атакували Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, також пошкоджено місцеві підприємства та стовпи електропередач, а приватний будинок постраждав від удару касетної авіабомби.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Харківщини — деталі
"Окупанти з міномета обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватну хату", — каже він.
Синєгубов зазначив, що противник здійснив авіаудари в кількох районах, включаючи Вовчанськ у Чугуївському районі, а також у Табаївці, Олександрівці, Петропавлівці, Іванівці, Приколотному та Чугунівці Куп'янського району.
Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ було пошкоджено приватні будинки та дитячий садок, один житловий будинок був повністю зруйнований.
У ході артилерійського обстрілу передмість села Козача Лопань Харківського району ніхто не постраждав. Також удару було завдано біля міста Мерефа Харківського району, але жертв немає.
Нагадаємо, що російські війська здійснили атаку містом Куп'янськ на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.
Також ми повідомляли, що ворожі сили завдали ракетного удару та артилерійського обстрілу села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.
Читайте Новини.LIVE!