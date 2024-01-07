Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни атакували Вовчанськ на Харківщині — постраждала людина arrow

Росіяни атакували Вовчанськ на Харківщині — постраждала людина

7 січня 2024 09:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Вовчанська 6 січня - постраждала людина
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото ілюстративні. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби російські війська кілька разів атакували Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, також пошкоджено місцеві підприємства та стовпи електропередач, а приватний будинок постраждав від удару касетної авіабомби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріл Харківщини — деталі

"Окупанти з міномета обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватну хату", — каже він.

Синєгубов зазначив, що противник здійснив авіаудари в кількох районах, включаючи Вовчанськ у Чугуївському районі, а також у Табаївці, Олександрівці, Петропавлівці, Іванівці, Приколотному та Чугунівці Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ було пошкоджено приватні будинки та дитячий садок, один житловий будинок був повністю зруйнований.

У ході артилерійського обстрілу передмість села Козача Лопань Харківського району ніхто не постраждав. Також удару було завдано біля міста Мерефа Харківського району, але жертв немає.

Обстріл Харківщини 6 січня
Повідомлення про обстріл Харківщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські війська здійснили атаку містом Куп'янськ на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.

Також ми повідомляли, що ворожі сили завдали ракетного удару та артилерійського обстрілу села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі