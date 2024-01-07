Обстрел Волчанска 6 января - пострадал человек

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото иллюстративное. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

За прошедшие сутки российские войска несколько раз атаковали Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрелов пострадал 56-летний мужчина, также повреждены местные предприятия и столбы электропередач, а частный дом пострадал от удара кассетной авиабомбы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Оккупанты из миномета обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом", — говорит он.

Синегубов указал, что противник осуществил авиаудары в нескольких районах, включая Волчанск в Чугуевском районе, а также в Табаевке, Александровке, Петропавловке, Ивановке, Приколотном и Чугуновке Купянского района.

В результате обстрела города Купянск были повреждены частные дома и детский сад, один жилой дом был полностью разрушен.

В ходе артиллерийского обстрела пригородов села Казачья Лопань Харьковского района, к счастью, никто не пострадал. Также удар был нанесен возле города Мерефа Харьковского района, но жертв нет.

Сообщение об обстреле Харьковщины. Фото: скриншот

Напомним, что российские войска осуществили атаку по городу Купянск на Харьковщине из РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненая.

Также мы сообщали, что вражеские силы нанесли ракетный удар и артиллерийский обстрел села Липцы в Харьковском районе Харьковской области, жертв и разрушений нет. Также противник атаковал город Волчанск в Чугуевском районе, в результате чего был поврежден один частный дом, но без жертв.