Обстрел Волчанска 6 января - пострадал человек

Россияне атаковали Волчанск на Харьковщине — пострадал человек
За прошедшие сутки российские войска несколько раз атаковали Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрелов пострадал 56-летний мужчина, также повреждены местные предприятия и столбы электропередач, а частный дом пострадал от удара кассетной авиабомбы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковщины — детали
"Оккупанты из миномета обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом", — говорит он.
Синегубов указал, что противник осуществил авиаудары в нескольких районах, включая Волчанск в Чугуевском районе, а также в Табаевке, Александровке, Петропавловке, Ивановке, Приколотном и Чугуновке Купянского района.
В результате обстрела города Купянск были повреждены частные дома и детский сад, один жилой дом был полностью разрушен.
В ходе артиллерийского обстрела пригородов села Казачья Лопань Харьковского района, к счастью, никто не пострадал. Также удар был нанесен возле города Мерефа Харьковского района, но жертв нет.
Напомним, что российские войска осуществили атаку по городу Купянск на Харьковщине из РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненая.
Также мы сообщали, что вражеские силы нанесли ракетный удар и артиллерийский обстрел села Липцы в Харьковском районе Харьковской области, жертв и разрушений нет. Также противник атаковал город Волчанск в Чугуевском районе, в результате чего был поврежден один частный дом, но без жертв.
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