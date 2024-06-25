Авиаудар по жилому району Харькова.

Россияне КАБами атаковали жилые дома наибольшего района Харькова
Во время воздушной тревоги в 10 утра 25 июня враг КАБами обстрелял Харьков . В результате прилетов пострадали жилые дома одного из районов города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 25 июня.
Удар российских КАБов по Харькову
В результате вражеской атаки авиационными управляемыми бомбами на Харьков были повреждены многоквартирные дома одного из крупнейших жилых районов города. Пока информации о пострадавших и погибших нет.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле с просьбой помочь прекратить российские обстрелы Харькова и области. По его словам, в городе разрушены около 800 образовательных учреждений.
Ранее мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате произошедших в эти выходные ракетных обстрелов Харькова пострадали десятки человек. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
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