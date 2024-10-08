Удар по Харькову 8 октября — ликвидация последствий продолжается

Россияне КАБами обстреляли Харьков — фото и видео последствий
В результате российского удара по Харькову 8 октября повреждены жилые дома, продолжается ликвидация последствий. Известно о двух погибших гражданских и более 30 пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 8 октября.
Удар по Харькову 8 октября
Во вторник, 8 октября, российские войска обстреляли Харьков. В результате попаданий за день известно о двух погибших и более 30 раненых.
"Один из вражеских боеприпасов попал на придомовую территорию в жилом массиве. Повреждены фасады и остекление четырех девятиэтажек", — отметили в Нацполиции.
В городе продолжается ликвидация последствий. На месте прилетов работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
"Спасибо всем службам — ГСЧС, экстренной помощи, полиции, прокуратуре, коммунальщикам, волонтерам", — написал Синегубов.
Напомним, вечером 8 октября российские войска сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Известно о двух погибших и по меньшей мере трех пострадавших.
Утром 8 октября российская армия также нанесла ракетный удар по Харькову . Воздушная тревога на момент удара объявлена не была.
Оккупанты попали по предприятию в Индустриальном районе Харькова. На месте удара возник пожар.
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