Удар по Харькову 8 октября — ликвидация последствий продолжается

Правоохранители оказывают помощь женщине после попадания в Харьков. Фото: Олег Синегубов

В результате российского удара по Харькову 8 октября повреждены жилые дома, продолжается ликвидация последствий. Известно о двух погибших гражданских и более 30 пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 8 октября.

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Удар по Харькову 8 октября

Во вторник, 8 октября, российские войска обстреляли Харьков. В результате попаданий за день известно о двух погибших и более 30 раненых.

Место попадания КАБа. Фото: Нацполиция

"Один из вражеских боеприпасов попал на придомовую территорию в жилом массиве. Повреждены фасады и остекление четырех девятиэтажек", — отметили в Нацполиции.

Спасатель оказывает помощь пострадавшему мужчине. Фото: Нацполиция

В городе продолжается ликвидация последствий. На месте прилетов работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Жители разрушенных домов заполняют данные. Фото: Синегубов

"Спасибо всем службам — ГСЧС, экстренной помощи, полиции, прокуратуре, коммунальщикам, волонтерам", — написал Синегубов.

Последствия русского удара по Харькову 8 октября. Фото: Синегубов

Напомним, вечером 8 октября российские войска сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Известно о двух погибших и по меньшей мере трех пострадавших.

Утром 8 октября российская армия также нанесла ракетный удар по Харькову . Воздушная тревога на момент удара объявлена не была.

Оккупанты попали по предприятию в Индустриальном районе Харькова. На месте удара возник пожар.