Росіяни масовано атакували Харківщину: четверо загиблих

Рятувальники біля зруйнованого будинку. Фото: ДСНС в Харківській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 29 населених пунктах області. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще 24 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова та інші офіційні структури.

Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Харківська ОВА

Атака на Харків

За інформацією Олега Синєгубова, найбільше постраждав Харків, де вдень 29 червня російська армія завдала авіаудару по Холодногірському району. У прокуратурі Харківської області уточнили, що близько 15:40 окупанти застосували дві авіабомби УМПБ-5. Один із боєприпасів влучив у проїжджу частину біля нежитлової будівлі, інший — на територію приватного домоволодіння, але не здетонував.

Жертвою удару стала 23-річна дівчина. Загалом у Харкові постраждали 12 людей. Одна з потерпілих отримала вибухове поранення та опіки майже 90% поверхні тіла.

Тіло дівчини під простирадлом. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок атаки були пошкоджені трамвай, контактна мережа електротранспорту, легковий автомобіль, приватні та нежитлові будівлі. За даними ДСНС, рятувальники ліквідовували наслідки удару, а на місці працювали всі профільні служби. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Обстріл Харківщини

Окрім Харкова, смертельних ударів зазнали й інші райони області. У селі Губарівка Богодухівської громади загинула 75-річна жінка. Ще четверо людей — дві жінки віком 66 і 18 років та чоловіки 61 і 40 років — отримали поранення. Ще двоє людей загинули у селі Гороховатка Борівської громади Ізюмського району. Їхні особи уточнюються.

Рятувальники надають допомогу пораненому. Фото: ДСНС Харківщини

Поранення також зафіксували у Старому Салтові, Берестині, Богодухові, Боровій та Таранівці, де постраждали дві дівчинки 9 і 10 років.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом доби російські війська застосували по області три ракети "Іскандер-М", дев'ять керованих авіабомб, сім ударних безпілотників "Герань-2", п'ять дронів "Молнія", п'ять FPV-дронів та ще 43 безпілотники інших типів.

Розбитий унаслідок атаки трамвай. Фото: Прокуратура України

Унаслідок обстрілів пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. У Харкові постраждали автомобіль, трамвай і нежитлові будівлі. У районах області руйнувань зазнали житлові будинки, гуртожиток, адміністративна будівля, будівлі залізничного вокзалу, автозаправна станція, автобус, навчальний заклад, складські приміщення, електромережі та об'єкти сільськогосподарської інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за останній тиждень було зафіксовано 18 російських атак на Харків. Ворог застосував різне озброєння, зокрема FPV-дрони, БпЛА "Молнія" та "Італмас", реактивні "Шахеди", а також РСЗВ "Торнадо-С". Внаслідок ударів поранення отримали пʼятеро людей. Цілями Росії знову були мирні обʼєкти: житлові багатоповерхівки, приватні домоволодіння, гаражі, автівки, малий і середній бізнес.

Також Новини.LIVE писали, що 28 червня легковий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Унаслідок вибуху 56-річна жінка отримала травматичну ампутацію лівої стопи. Першу допомогу постраждалій надав місцевий житель, який на мотоциклі доправив її до лікарні. Наразі медики оцінюють стан пораненої як важкий.