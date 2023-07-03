На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанская.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Telegram Синегубова

На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовке, Кисловке и Берестову.

В 12:05 2 июля оккупанты нанесли удары по с. Куриловка Купянского района. Повреждены крыши и окна жилых домов, в общей сложности разрушения получили 11 домов. Пострадавших и погибших нет. В 14:40 произошел обстрел с. Шейковка Изюмского района. В 18:50 произошел вражеский минометный обстрел с. Кисловка и с. Кругляковка Купянского района. Без пострадавших.

"По данным медиков экстренной помощи, раненые гражданские в результате боевых действий в течение суток не зафиксированы", — пишет глава области.

Следователи зафиксировали последствия военных преступлений оккупантов и открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на выходных российские оккупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине. В результате ранения получили четверо мирных жителей, среди них ребенок.

Также мы рассказывали о том, что российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ. Предварительно, обошлось без жертв.