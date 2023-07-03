На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанская.

Россияне нанесли по Харьковщине авиационный удар, — Синегубов
На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрелов
На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовке, Кисловке и Берестову.
В 12:05 2 июля оккупанты нанесли удары по с. Куриловка Купянского района. Повреждены крыши и окна жилых домов, в общей сложности разрушения получили 11 домов. Пострадавших и погибших нет. В 14:40 произошел обстрел с. Шейковка Изюмского района. В 18:50 произошел вражеский минометный обстрел с. Кисловка и с. Кругляковка Купянского района. Без пострадавших.
"По данным медиков экстренной помощи, раненые гражданские в результате боевых действий в течение суток не зафиксированы", — пишет глава области.
Следователи зафиксировали последствия военных преступлений оккупантов и открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что на выходных российские оккупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине. В результате ранения получили четверо мирных жителей, среди них ребенок.
Также мы рассказывали о том, что российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ. Предварительно, обошлось без жертв.