Удар по Харківщині 6 вересня — у поліції задокументували наслідки

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Російські війська вкотре атакували Харківщину. Під обстріл 6 вересня потрапили місто Люботин, селище Вільшани та місто Куп’янськ. Внаслідок чого були поранені чотири людини, серед яких неповнолітня дитина.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у п'ятницю, 6 вересня.

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За даними правоохоронців, близько 08:00 у Люботині реактивний снаряд "Торнадо-С" влучив у житлові будинки. У результаті постраждали 14-річна дівчина та жінка. На місці виникла пожежа, пошкоджено господарчу споруду та дах будинку.

Зруйнований будинок внаслідок російського удару. Фото: Нацполіція

Близько 9:00 ворог також обстріляв селище Вільшани. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави, 46-річний чоловік отримав травму ноги.

Після обстрілів зайнялася трава на Харківщині. Фото: Нацполіція

Близько 10:00 по місту Куп’янськ було завдано артилерійського удару, під час якого постраждала 88-річна місцева мешканка.

Наслідки російського обстрілу Харківщини 6 вересня. Фото: Нацполіція

"На місця подій оперативно прибули всі профільні служби для надання допомоги громадянам та документування злочинів проти мирних громадян", — йдеться в повідомленні.