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Росіяни обстріляли декілька населених пунктів Харківщини — серед поранених є дитина

6 вересня 2024 14:05
Валерія Барановська - редактор
Удар по Харківщині 6 вересня — у поліції задокументували наслідки
Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція
Валерія Барановська - редактор

Російські війська вкотре атакували Харківщину. Під обстріл 6 вересня потрапили місто Люботин, селище Вільшани та місто Куп’янськ. Внаслідок чого були поранені чотири людини, серед яких неповнолітня дитина.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у п'ятницю, 6 вересня. 

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Поліція відкрила кримінальне провадження. Фото: поліця Харківщини

За даними правоохоронців, близько 08:00 у Люботині реактивний снаряд "Торнадо-С" влучив у житлові будинки. У результаті постраждали 14-річна дівчина та жінка. На місці виникла пожежа, пошкоджено господарчу споруду та дах будинку.

Атака на Харківську область 6 вересня
Зруйнований будинок внаслідок російського удару. Фото: Нацполіція

Близько 9:00 ворог також обстріляв селище Вільшани. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави, 46-річний чоловік отримав травму ноги.

Росіяни обстріляли декілька населених пунктів Харківщини — серед поранених є дитина - фото 3
Після обстрілів зайнялася трава на Харківщині. Фото: Нацполіція

Близько 10:00 по місту Куп’янськ було завдано артилерійського удару, під час якого постраждала 88-річна місцева мешканка.

Росіяни обстріляли декілька населених пунктів Харківщини — серед поранених є дитина - фото 4
Наслідки російського обстрілу Харківщини 6 вересня. Фото: Нацполіція

"На місця подій оперативно прибули всі профільні служби для надання допомоги громадянам та документування злочинів проти мирних громадян", — йдеться в повідомленні.

Росіяни обстріляли декілька населених пунктів Харківщини — серед поранених є дитина - фото 5
Допис поліції Харківщини. Фото: скриншот

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війна поліція Харківська область окупанти Куп'янськ війна в Україні поранення ракетний удар

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