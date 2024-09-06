Удар по Харьковщине 6 сентября — в полиции задокументировали последствия

Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

Российские войска в очередной раз атаковали Харьковщину. Под обстрелы 6 сентября попали город Люботин, поселок Ольшаны и город Купянск. В результате были ранены четыре человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в пятницу, 6 сентября.

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По данным правоохранителей, около 08:00 в Люботине реактивный снаряд "Торнадо-С" попал в жилые дома. В результате пострадали 14-летняя женщина и девушка. На месте возник пожар, поврежден хозяйственное сооружение и крыша дома.

Разрушен дом в результате российского удара. Фото: Нацполиция

Около 09:00 враг также обстрелял поселок Ольшаны. В результате чего произошло возгорание сухой травы, 46-летний мужчина получил травму ноги.

После обстрелов загорелась трава в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Около 10:00 по городу Купянск был нанесен артиллерийский удар, во время которого пострадала 88-летняя местная жительница.

Последствия российских обстрелов Харьковщины 6 сентября. Фото: Нацполиция

"На места происшествия оперативно прибыли все профильные службы для оказания помощи гражданам и документирования преступлений против мирных граждан", — говорится в сообщении.