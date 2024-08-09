Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни обстріляли Харківську область — в прокуратурі повідомили про наслідки arrow

Росіяни обстріляли Харківську область — в прокуратурі повідомили про наслідки

9 серпня 2024 19:04
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — наслідки російського обстрілу Харківської області 9 серпня
Наслідки російського обстрілу Харківщини вночі 9 серпня. Фото: Олег Синєгубов
Валерія Барановська - редактор

У Харківській області внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинув 76-річний чоловік, було пошкоджено приватні будинки. Також у Харкові постраждала будівля університету, а 67-річний охоронець отримав поранення. Правоохоронці розпочали розслідування воєнних злочинів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у п'ятницю, 9 серпня.

Читайте також:

Російські військові атакували Харківщину

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок ворожого обстрілу Харківської області 9 серпня загинув мирний мешканець, ще один отримав поранення.

За даними слідства, близько 15:20 росіяни здійснили обстріл с. Ізюмське Борівської СТГ, після чого загинув 76-річний чоловік. Також у громаді були пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Також близько 15:25 росіяни атакували Київський район Харкова. Внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю університету, поранення отримав 67-річний охоронець.

"Охоронця госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, ворог застосував по місту ФАБ-500 з УМПК", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", — повідомили в прокуратурі.

Атака на Харків 9 серпня
Допис Харківської обласної  прокуратури. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

війна Харків росіяни Харківська область обстріли окупанти війна в Україні ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:16 У мережі показали кадри знищення російської колони у Рильську

19:10 Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі

19:04 Росіяни обстріляли Харківську область — в прокуратурі повідомили про наслідки

19:03 Заміна приписного на військовий квиток — коли і як це зробити

19:02 Зеленський заслухав доповіді військового керівництва країни — вечірнє звернення

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

19:00 Грошова допомога військовим для вирішення соціально-побутових питань — які підстави для її отримання

18:55 ГУР анонсувало проведення бойової спецоперації за участю морських дронів

18:50 Онофрійчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 — яке місце посіла українка

18:44 Ситуація на фронті, посилення ППО та підготовка до навчального року — Зеленський провів Ставку

18:42 ГУР провело десанту операцію на Кінбурнській косі — відео ліквідації росіян

19:16 У мережі показали кадри знищення російської колони у Рильську

19:10 Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі

19:04 Росіяни обстріляли Харківську область — в прокуратурі повідомили про наслідки

19:03 Заміна приписного на військовий квиток — коли і як це зробити

19:02 Зеленський заслухав доповіді військового керівництва країни — вечірнє звернення

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

19:00 Грошова допомога військовим для вирішення соціально-побутових питань — які підстави для її отримання

18:55 ГУР анонсувало проведення бойової спецоперації за участю морських дронів

18:50 Онофрійчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 — яке місце посіла українка

18:44 Ситуація на фронті, посилення ППО та підготовка до навчального року — Зеленський провів Ставку

18:42 ГУР провело десанту операцію на Кінбурнській косі — відео ліквідації росіян

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин