Війна в Україні — наслідки російського обстрілу Харківської області 9 серпня

Наслідки російського обстрілу Харківщини вночі 9 серпня. Фото: Олег Синєгубов

У Харківській області внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинув 76-річний чоловік, було пошкоджено приватні будинки. Також у Харкові постраждала будівля університету, а 67-річний охоронець отримав поранення. Правоохоронці розпочали розслідування воєнних злочинів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у п'ятницю, 9 серпня.

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За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок ворожого обстрілу Харківської області 9 серпня загинув мирний мешканець, ще один отримав поранення.

За даними слідства, близько 15:20 росіяни здійснили обстріл с. Ізюмське Борівської СТГ, після чого загинув 76-річний чоловік. Також у громаді були пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Також близько 15:25 росіяни атакували Київський район Харкова. Внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю університету, поранення отримав 67-річний охоронець.

"Охоронця госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, ворог застосував по місту ФАБ-500 з УМПК", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", — повідомили в прокуратурі.