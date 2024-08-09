Війна в Україні — росіяни вдарили по закладу освіти у Харкові

Росіяни вдарили по університету у Харкові — є постраждалі
У Харкові 9 серпня російські війська обстріляли один із закладів освіти, завдавши значних пошкоджень. Відомо про одного постраждалого. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.
Росіяни атакували Харків 9 серпня
У п'ятницю, 9 серпня, російські військові КАБами обстріляли Харків. Як повідомили в ОВА, приліт був по Київському району Харкова, де пошкоджено будівлю одного із університетів. Наразі відомо про одного постраждалого. На місці подій працюють екстренні служби.
За даними Терехова, ворог вдарив по одному із закладів освіти міста. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
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