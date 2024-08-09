Війна в Україні — росіяни вдарили по закладу освіти у Харкові

Рятувальники ліквідують руйнування внаслідок ворожих обстрілів. Ілюстративне фото: МВС

У Харкові 9 серпня російські війська обстріляли один із закладів освіти, завдавши значних пошкоджень. Відомо про одного постраждалого. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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У п'ятницю, 9 серпня, російські військові КАБами обстріляли Харків. Як повідомили в ОВА, приліт був по Київському району Харкова, де пошкоджено будівлю одного із університетів. Наразі відомо про одного постраждалого. На місці подій працюють екстренні служби.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

За даними Терехова, ворог вдарив по одному із закладів освіти міста. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.