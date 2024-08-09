Война в Украине — последствия российских обстрелов Харьковской области 9 августа

Последствия российских обстрелов Харьковщины ночью 9 августа. Фото: Олег Синегубов

В Харьковской области в результате сегодняшних обстрелов погиб 76-летний мужчина, были повреждены частные дома. Также в Харькове пострадало здание университета, а 67-летний охранник получил ранения. Правоохранители приступили к расследованию военных преступлений.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в пятницу, 9 августа.

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По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате вражеских обстрелов Харьковской области 9 августа погиб мирный житель, еще один получил ранения.

По данным следствия, около 15:20 россияне совершили обстрел с. Изюмское Боровское СТГ, после чего погиб 76-летний мужчина. Также в громаде были повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Также около 15.25 россияне атаковали Киевский район Харькова. В результате авиаудара повреждено здание университета, ранение получил 67-летний охранник.

"Охранник госпитализирован в больницу. По предварительным данным, враг применил по городу ФАБ-500 с УМПК", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", — сообщили в прокуратуре.