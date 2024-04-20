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Росіяни обстріляли Харківську область —  загинув чоловік

20 квітня 2024 12:59
- Цивірко Ксенія
Цивірко Ксенія
редактор
Внаслідок обстрілу Вовчанська є загиблий та поранені
Наслідки обстрілу Вовчанська 19 квітня. Фото: Харківська обласна прокуратура
- Цивірко Ксенія
Цивірко Ксенія
редактор

Ворог продовжує обстрілювати місто Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок ранкової атаки є загиблий та поранені.

Про це стало відомо з офіційної сторінки голови Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram. За словами губернатора, сьогоді близько 8 ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок.

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Скриншот повідомлення Олега Синєгубова в Telegram

Що повідомляє поліція 

Згодом у пресслужбі поліції Харківської області роз'яснили, що внаслідок обстрілу загинув на місці  50-річний чоловік, що порався на городі. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Поліцейські проводять огляд місця події, збирають речові докази, документують наслідки чергового злочину військових рф.

Росіяни обстріляли Харківську область —  загинув чоловік - фото 2
Фото з місця події: поліція Харківської області​​​​​
Росіяни обстріляли Харківську область —  загинув чоловік - фото 3
Надання першої допомоги постраждалій. Фото: поліція Харківської області

Нагадаємо, у Харківській області викрили та знешкодили ворожу агентурну мережу, яка планувала передати ворогу технологічні розробки у сфері енергетики.

Крім того, у ДСНС України застерегли про поширення російськими чиновниками чергової фейкової інформації щодо так званої "евакуації" з міста Харкова. 

Харків
вибух
поліція
Харківська область
Харківська ОДА
жертви

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