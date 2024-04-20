Внаслідок обстрілу Вовчанська є загиблий та поранені

Росіяни обстріляли Харківську область — загинув чоловік
Ворог продовжує обстрілювати місто Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок ранкової атаки є загиблий та поранені.
Про це стало відомо з офіційної сторінки голови Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram. За словами губернатора, сьогоді близько 8 ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок.
Що повідомляє поліція
Згодом у пресслужбі поліції Харківської області роз'яснили, що внаслідок обстрілу загинув на місці 50-річний чоловік, що порався на городі. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Поліцейські проводять огляд місця події, збирають речові докази, документують наслідки чергового злочину військових рф.
Нагадаємо, у Харківській області викрили та знешкодили ворожу агентурну мережу, яка планувала передати ворогу технологічні розробки у сфері енергетики.
Крім того, у ДСНС України застерегли про поширення російськими чиновниками чергової фейкової інформації щодо так званої "евакуації" з міста Харкова.
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