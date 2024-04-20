В результате обстрела Волчанская погибший и раненые

Россияне обстреляли Харьковскую область — погиб мужчина
Враг продолжает обстреливать город Волчанск Харьковской области. В результате утренней атаки погиб и ранен.
Об этом стало известно из официальной страницы главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram. По словам губернатора, сегодня около 8 утра российские войска попали в 9-этажку и частный дом.
Что сообщает полиция
Впоследствии в пресс-службе полиции Харьковской области разъяснили, что в результате обстрела погиб на месте 50-летний мужчина, работавший на огороде. Ранение получила женщина 1963 г.р. и мужчина 1979 г.р.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полицейские проводят осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, документируют последствия очередного преступления военных России.
Напомним, в Харьковской области разоблачили и обезвредили вражескую агентурную сеть, которая планировала передать врагу технологические разработки в сфере энергетики.
Кроме того, в ГСЧС Украины предостерегли о распространении российскими чиновниками очередной фейковой информации о так называемой "эвакуации" из города Харькова.
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