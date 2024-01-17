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Россияне обстреляли село на Харьковщине, пострадал ребенок

17 января 2024 16:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли село на Харьковщине, пострадал ребенок
Последствия обстрелов Харьковщины 10 января. Фото архивное: Олег Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 17 января, россияне обстреляли село Малый Бурлук Харьковской области. В результате удара пострадал ребенок — 10-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Отмечается, что при обстреле враг применил КАБ. Под прицелом было административное здание.

В результате атаки 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности. Пострадавший был доставлен в больницу.

Синегубов добавил, что из-за произошедшего 16 января вражеского обстрела Харькова пострадали 17 человек. Из них 13 находятся в больнице, 3 женщины — в тяжелом состоянии. Остальные пациенты — в среднем и легком состояниях.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову вечером вторника, 16 января. Враг попал в жилые дома и больницу, есть 17 пострадавших.

В ГСЧС показали последствия обстрелов. Также о последствиях атаки рассказала жительница одного из поврежденных домов.

война
ВСУ
Харьков
россияне
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты

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