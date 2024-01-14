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Россияне обстреляли гражданские объекты в Харьковской области, — ОВА

14 января 2024 12:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне обстреляли гражданские объекты в Харьковской области, — ОВА
Последствия российского обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики обстреляли населённые пункты Харьковской области. В результате атаки на гражданских объектах зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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Так, за сутки россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в области, в частности: Гатище, Плетеновка, Волчанск Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Также враг нанес удары по авиации по Волчанску Чугуевскому району, Веселом Харьковского района, Песчаному и Ивановке Купянского района.

Кроме того:

  • Ночью оккупанты ударили КАБами по г. Волчанск. Повреждены два ангара предприятия. Без пострадавших.
  • Вчера в 09:30 произошел обстрел КАБами с. Веселое. Поврежден частный дом. Потерпевших нет.
  • Около 13:00 россияне ударили по с. Ивашки. Повреждены 3 жилых дома, автомобили, хозяйственные постройки. Пострадавшие не зафиксированы.
  • В 14:00 враг из минометов обстрелял поселок Золочев Богодуховского района. Без пострадавших.
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Скриншот сообщения Синегубова
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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, что российские оккупанты обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области.

Также мы писали, что тактическая армейская авиация России снова нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Купянского района Харьковской области. Прокуратура инициировала досудебное расследование.

Харьковская область
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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