Россияне обстреляли гражданские объекты в Харьковской области, — ОВА

Последствия российского обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики обстреляли населённые пункты Харьковской области. В результате атаки на гражданских объектах зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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Так, за сутки россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в области, в частности: Гатище, Плетеновка, Волчанск Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Также враг нанес удары по авиации по Волчанску Чугуевскому району, Веселом Харьковского района, Песчаному и Ивановке Купянского района.

Кроме того:

Ночью оккупанты ударили КАБами по г. Волчанск. Повреждены два ангара предприятия. Без пострадавших.

Вчера в 09:30 произошел обстрел КАБами с. Веселое. Поврежден частный дом. Потерпевших нет.

Около 13:00 россияне ударили по с. Ивашки. Повреждены 3 жилых дома, автомобили, хозяйственные постройки. Пострадавшие не зафиксированы.

В 14:00 враг из минометов обстрелял поселок Золочев Богодуховского района. Без пострадавших.

Скриншот сообщения Синегубова

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, что российские оккупанты обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области.

Также мы писали, что тактическая армейская авиация России снова нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Купянского района Харьковской области. Прокуратура инициировала досудебное расследование.