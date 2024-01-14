Россияне обстреляли гражданские объекты в Харьковской области, — ОВА
Российские захватчики обстреляли населённые пункты Харьковской области. В результате атаки на гражданских объектах зафиксированы повреждения.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковщины 14 января
Так, за сутки россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в области, в частности: Гатище, Плетеновка, Волчанск Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.
Также враг нанес удары по авиации по Волчанску Чугуевскому району, Веселом Харьковского района, Песчаному и Ивановке Купянского района.
Кроме того:
- Ночью оккупанты ударили КАБами по г. Волчанск. Повреждены два ангара предприятия. Без пострадавших.
- Вчера в 09:30 произошел обстрел КАБами с. Веселое. Поврежден частный дом. Потерпевших нет.
- Около 13:00 россияне ударили по с. Ивашки. Повреждены 3 жилых дома, автомобили, хозяйственные постройки. Пострадавшие не зафиксированы.
- В 14:00 враг из минометов обстрелял поселок Золочев Богодуховского района. Без пострадавших.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области.
Также мы писали, что тактическая армейская авиация России снова нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Купянского района Харьковской области. Прокуратура инициировала досудебное расследование.
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